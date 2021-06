AVA se predstavlja

Diplomska in pregledna razstava

Branka Jovanović: NonSelf

V prostorih Akademije za vizualne umetnosti AVA (Trubarjeva 5) Ljubljana je do 27. junija na ogled diplomska in pregledna razstava AVA013, ki vključuje razstavo dveh dodiplomskih programov, likovne umetnosti in konceptualizacije prostora, ter dela podiplomskega programa vizualnih umetnosti.

V okviru letne pregledne razstave pa so na ogled dela trinajste generacije diplomantov, produkcija del študentov 1., 2., 3. letnika, ter dela podiplomskega študja, nastala v študijskem letu 2020/2021. na ogled so dela v različnih medijih, kot so objekti, instalacije, fotografije, videi, performansi, slike ter makete gledaliških in filmskih scenografij.

Jaka Komac: Prosti prostor, prosti čas

Na razstavi se predstavljajo: Ana Bizjak, Andreja Benedejčič, Lana Berginc Predovič, Dragica Bjelica, Niko Čajić, Iris Čeh, Polona Ferjančič, Iva Ferlinc, Nika Gregorič, Youssef Hamza, Branka Jovanović, Marija Klun, Jaka Komac, Hannah Koselj Marušič, Brina Krišelj, Jaša Andrej Muller, Kristina Paunovski, Mila Peršin, Nela Poberžnik, Olena Potočnik, Gaja Prinčič, Tadeja Pungečar, Sara Radulović, Erazem Rakovec Žunič, Neža Rant, Pia Sovinc, Gea Stošicki, Iva Suhadolnik Gregorin, Nika Tomažič, Sanja Vatić, Stefan Veljović, Lara Zupan in Manca Žitnik.

Strategija učenja in poučevanja akademije zagotavlja trdne temelje za teoretične in praktične ustvarjalne postopke, ki pripravljajo študente za umetniške in kreativne poklice v polju likovne umetnosti, gledališča, filma, videa in fotografije ali pa za nadaljevanje študija na postdiplomski ravni. Poudarek te strategije je na eksperimentiranju, raziskavi, reševanju problemov in interdisciplinarnem sodelovanju na podlagi globalne informiranosti in ozaveščenosti.