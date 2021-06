Razstava, ki jo dostavijo v vašo dnevno sobo

Prva slovenska izvedba Gallery.Delivery pod naslovom Live, Laugh, Love, predstavlja deset mladih umetnic in umetnikov

© sebastianschmieg.com

Zavod Aksioma Ljubljana med 22. junijem in 2. julijem predstavlja projekt Gallery.Delivery, razstavni format in performans, ki ju je razvil Sebastian Schmieg. Dostavljalec na kolesu bo razstavo v "white cube" torbi dostavil na naslov, naveden v naročilu, in tam začasno postavil umetniška dela.

Ker internet vedno bolj prodira v vse kotičke našega življenja, se pojavlja miselnost, po kateri v vseh vidikih našega materialnega sveta pričakujemo takojšnjo razpoložljivost, ki jo sproži enostaven klik oziroma dotik.

Gallery.Delivery aplicira to obljubo takojšnje razpoložljivosti na format skupinske razstave. Toda za razliko od normalnih dostavnih storitev se dostavljalec ne ustavi pred pragom; namesto tega vstopi v zasebno stanovanje, kjer postavi razstavo in umetniška dela ponudi naprodaj. V tem trenutku proces postavitve razstave postane performans, dostavljalec pa ni več le dostavljalec, temveč tudi sokurator, prodajalec umetnin in performer.

"Live, Laugh, Love je razstava, ki nudi rešitve na en mah za trojni problem pomena, oblikovanja in praktičnosti. Live, Laugh, Love je sporočilo s poanto. Ko bi si le zapomnili živeti, smejati se in ljubiti, bi bilo življenje enostavno. Live, Laugh, Love je sporočilo, ki ga lahko zalepimo na karkoli v kakršnikoli obliki. Na steno, na majico, na skodelico za jutranjo kavo. In Live, Laugh, Love je sporočilo, ki se ponuja na dlani. Delite ga na Facebooku, naročite na AliExpressu, photoshopirajte na sliko svojega stanovanja na Airbnbju. Live, Laugh, Love predstavlja generacijo umetnikov, izoblikovanih v dobi enostavnih rešitev. Live, Laugh, Love predoči alternativo klišeju, kiču, generičnemu. V roku ure in pol vas bo razstava, dostavljena neposredno v vašo dnevno sobo, spravila v smeh in vas prepričala, da se zaljubite v umetnost, za katero sploh niste vedeli, da jo potrebujete," sta zapisala kuratorja Jure Kirbiš in Janez Fakin Janša.

Na razstavi sodelujejo: Dan Adlešič, Sara Bezovšek, Lea Culetto, Olja Grubić, Emil Kozole, Tamara Lašič Jurković, Danilo Milovanović, Iza Pavlina, Iris Pokovec in Dorotea Škrabo – Skrabzi. Dostavljalec: Tine Lisjak

Gallery.Delivery je bila prvič predstavljena v Berlinu leta 2018, s ponovitvijo v Berlinu leta 2019 ter v Milanu leto kasneje. Ljubljanska različica je prva slovenska izvedba, ki pod naslovom Live, Laugh, Love predstavlja deset mladih umetnic in umetnikov.

"Gallery.Delivery prevprašuje mejo med spletnim in nespletnim, materialnim in virtualnim ter raziskuje alternativne ekonomije za svet umetnosti. Ne le, da dela sodobno umetnost dostopnejšo – z edinstvenim formatom se prilagaja razvijajoči se situaciji, v kateri bela kocka in javni prostor muzeja ne bosta več glavna prostora, kjer doživljamo umetnost in v njej uživamo," so zapisali v Zavodu Aksioma.