Čas je. Za pogovor o umrlih.

Zdaj, ko se drugi val epidemije v Sloveniji izteka, tretji pa je šele na obzorju, je čas, da spregovorimo o smrtih. Nepotrebnih in presežnih smrtih epidemije. Razloga sta dva. Prvi, ker brez dvoma prihaja tretji val in je treba storiti vse, da ne bi ponavljali napak. Drugi pa je stvar odgovorne družbe: vsi ti presežno umrli ljudje si zaslužijo, da steče o njihovi smrti preiskava.

Slovenija je po drugem valu med prvimi desetimi državami na svetu po številu umrlih na milijon prebivalcev. Je tudi med prvimi desetimi državami na svetu po številu okuženih na milijon prebivalcev. Je tudi med petimi evropskimi državami, za katere je že mogoče reči, da jim je načrt cepljenja spodletel. Polno precepljenih je le dobrih 28 odstotkov prebivalcev. Vlada, ki je tudi projekt cepljenja popolnoma zavozila, se sicer zdaj končno malo trudi, končno so se začeli odzivati in delati stvari, ki bi jih morali storiti že konec decembra 2020.

Glede na primerljive države je v Sloveniji v drugem valu umrlo vsaj 30 odstotkov preveč ljudi. Govorimo o do 1500 presežnih smrtih. Za te smrti je zdaj, ko so se vsaj začasno zadeve umirile, treba poiskati odgovorne. Tožilstvo je dolžno po zakonu sprožiti preiskavo presežnih smrti. Govorimo o pregonu odgovornih, ki so s svojim ravnanjem povzročili to morijo. Glede na to, da se je toliko strokovnjakov ves čas oglašalo, pa jim niso prisluhnili, lahko zapišemo, da so tako ravnali zavestno in načrtno ter da so vedeli, da bo zaradi njihovih odločitev umrlo več ljudi.

Najbolj odgovoren za to je seveda premier Janez Janša. Ob njem pa so ljudje, zoper katere je treba prav tako sprožiti preiskave: to so nekdanji minister za zdravje Tomaž Gantar, minister za delo Janez Cigler Kralj in vodja tako imenovane strokovne komisije dr. Bojana Beović. Našteti so zavestno pustili bolne starostnike v domovih za starejše ter s svojimi odločitvami delovno aktivne ljudi prisilili, da so okužbam in nevarnim stikom navkljub hodili v službe.

Ko kdo nastopi neko funkcijo, z njo dobi pravice in prevzame tudi odgovornost. Politika je vprašanje odgovornosti že odprla s parlamentarno preiskavo. Zdaj je čas, da se problema nepotrebnih in presežnih smrti lotita tožilstvo in policija. Za slednjo vemo, da v tem trenutku zaradi posegov politike, ki so jo popolnoma ohromili, tega ni zmožna. Tožilstvo pa je še dovolj avtonomno, čeprav se Janša trudi zlomiti njegovo neodvisnost.

Slovenija je enakomerno in močno razvita država. Seznam držav iz vsega sveta, ki so se narobe odzvale na epidemijo, je bil po uradnih podatkih v sredo, 22. junija, naslednji: na prvem mestu je bil Peru s 5866 smrtmi na milijon prebivalcev. Sledile so: na drugem mestu Madžarska s 3066, na tretjem Bosna in Hercegovina z 2921, nato pa po vrsti Češka z 2837, Makedonija z 2628, Bolgarija z 2580, Brazilija z 2381, Moldavija z 2322, Slovaška z 2291 umrlimi, na devetem mestu pa je Slovenija z 2208 umrlimi na milijon prebivalcev. Slabo bi bilo že, če bi bili na tem mestu med evropskimi državami. A smo deveti na svetu. Velika večina držav je bistveno manj razvita od Slovenije.

Posebno odgovornost za potek epidemije, še zlasti drugega vala, imajo zdravniki, ki so se odločili, da se bodo pustili instrumentalizirati politiki in dejansko s svojimi nazivi dajali politiki kredibilnost pri odrinjanju edine stroke, ki je bila poklicana za odziv na epidemijo, torej epidemiologov. Prva med temi zdravniki je dr. Beovićeva. Ona je tista, ki je dejansko s svojim ravnanjem popolnoma odrinila epidemiološko stroko. Čeprav so posamezni epidemiologi sodelovali z vlado, je bila celotna stroka odrinjena in ni imela prave vloge pri krotenju virusa. V tem je bila Slovenija edinstvena. Podobno je bilo na Madžarskem. Tudi tam je vse vodil premier s svojimi politično motiviranimi podaniki.

A Beovićeva ni edina zdravnica, ki je iz političnih razlogov ravnala v nasprotju z interesi ljudi. To velja za celotno tako imenovano strokovno skupino. Ta skupina ni bila strokovna, ampak politična. Bili so kritje, da je lahko oblast izvajala svojo politično in kulturno revolucijo ter da so »prijatelji« prišli do poslov. Cena tega ravnanja so stotine presežnih smrti.

A kot smo zapisali na začetku: razlog, da je o tem treba zdaj spregovoriti, ni le nujna preiskava odgovornosti. Z današnjega vidika je glavni razlog tisto, kar šele prihaja. Ta vlada je pri tem projektu popolnoma pogrnila. Ti ljudje nimajo ne kredibilnosti ne sposobnosti, da zastavijo stvari v prihodnosti drugače. Tretji val epidemije se je že začel. Skrb zbujajoči podatki prihajajo iz Velike Britanije, iz Rusije, iz Portugalske in na žalost tudi iz Izraela, ki ima najvišjo precepljenost. Različica delta se širi tudi med cepljenimi, potek bolezni je sicer blažji – a v državah z nizko precepljenostjo, med katerimi je Slovenija na sramotno visokem mestu, bodo stvari potekale neprimerno slabše.

Ti ljudje, začenši z Janšo, tega niso zmožni rešiti. Tudi javnost jih ne spoštuje in jim ne sledi. Nobeden od njih tudi ni pripravljen priznati, da je odgovoren za nastale razmere, in se umakniti. Tudi zato, ker se zavedajo, da so odgovorni za vse presežne smrti ter da s tem, ko vztrajajo na svojih položajih, tudi preprečujejo, da bi stekle preiskave o njihovi odgovornosti.