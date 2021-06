Res publika 70 x 30

(V petek na osrednjo komemoracijo za drugo republiko)

»Pravi patriot mora biti vedno pripravljen braniti svojo domovino pred lastno vlado.«

— Edward Abbey



»Slovenija prevzema predsedovanje Svetu EU – Premier Janez Janša vrši pritisk na sodstvo, medije in državni aparat v svoji državi ter zastruplja politično klimo. Kako naj se skupnost spopade z agresivnim populistom?«

— Der Spiegel, 17. 6. 2021

»Ne smemo pozabiti, da partijci ne padajo iz oblakov. Pomisliti moramo, da so vsi partijci bili nekoč nepartijci. Danes je nekdo nepartijec, jutri postane partijec. S čim naj bi se človek tu prav za prav ponašal? Med nami starimi boljševiki, boste našli precej takih, ki delajo v partiji 20–30 let. In vendar smo bili nekoč tudi mi nepartijci. Kaj bi bilo z nami, če bi pred kakimi 20–30 leti tedanji partijci hoteli z nami pometati in nas ne bi pripustili k partiji.«

— J. V. Stalin opozarja, da ne gre pozabiti, da se partijec ne rodiš, da partijec postaneš. Velja tako zanj kot za Janšo in za vse ostale (iz govora na prvem vsezveznem kongresu kolhoznikov – udarnikov. V knjigi J. Stalin: Vprašanja leninizma. Cankarjeva založba, 1948, str. 464)

Ko se je Slovenija osamosvojila, sem za neko tujo tiskovno agencijo rekel, da bo največji uspeh majhne Slovenije, če bo politično čim bolj nevidna, neslišna. Če se bo o njej malo govorilo. To je bilo v nasprotju s tedanjimi splošnimi željami, da bi postali kot država čim bolj opazni. A toliko sem pač že vedel, da ko majhne dežele stopijo v središče, pod politične žaromete, to praviloma ne pomeni nič dobrega. In trideset let po osamosvojitvi se je zgodilo točno to. Slovenija je po zaslugi Janševega režima postala vseprisotna, vseprepoznavna. Hja, danes komajda kdo ve, kdo je premier na Nizozemskem, v Belgiji, na Norveškem, Irskem … Vsak v Evropi, ki vsaj malo spremlja politiko, pa ve, kdo je Janša. In kakšna je njegova javna podoba.