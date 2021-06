Vi got ap end srvajvd

Ali: Kako sem se osamosvajala

Miško, ki si dešifriral naslov (v transkripciji, da me ne bi kdo tožil za avtorske pravice), veseli se, kajti jutri bo praznik, katerega imena si sicer nihče ne more zapomniti, vseeno pa nam prsi pojejo od ponosa ob spominu na vse tiste tanke, ki smo jih lastnoročno zvrnili v jarek, in vse tiste mige, ki smo jih samo grdo pogledali, pa so padli z neba kot užaljeni vrabci. Veseli se, kajti prazniku sledi precedovanje EU z visokim C, samo tega je človeku žal, da ablast ni pred vsako hišo montirala drogov, kakršni se pnejo pred parlamentom, da bi vsakomur na pragu plapolala ne ena, temveč mali milijavžent zastav. Ampak kaj, življenje ni delovni dan, ko bi vse teklo po logiki, življenje je praznik.