Božo Vrećo ponovno v Cankarjevem domu

V sredo 30. junija ob 20. uri v Gallusovi dvorani

Božo Vrećo

V Cankarjevem domu bo 30. junija ob 20.00 nastopil Božo Vrećo, eden najslovitejših sodobnih pevcev in skladateljev tradicionalnega bosanskega sevdaha. Je tudi izjemen vokalist zavidljivih glasovnih višin, ki na pretanjen način sevdah nadgrajuje s prvinami jazza, bluesa in soula; z občasnimi plesnimi vložki, v katerih prikliče mistični ples vrtečih se dervišev, pa popolnoma prevzame občinstvo. Njegova zunanja podoba, ki jo opredeljuje žensko-moška dvojnost, odlično dopolnjuje glasbeno in umetniško izraznost.

Je eden najbolj zanimivih izvajalcev sevdaha nove dobe in nova zvezda svetovnih odrov glasb sveta. Mnogi ga označujejo za novodobnega princa sevdaha angelskega glasu. Celo New York Times omenja njegov "angelski" glas ter umetnika in njegovo delo šteje kot "sinonim za svobodo".

Njegov "kastratski" glas, z razponom med liričnim sopranom in liričnim tenorjem, ki velja za božji dar, je pritegnil veliko medijsko pozornost tako na Balkanu kot tudi po svetu.

