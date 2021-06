Poletni večeri v Tivoliju

Že enajsto leto se park Tivoli, okolica Gradu Tivoli in Švicarije poleti spremenijo v največje zeleno in kulturno prizorišče v mestu. V okviru cikla Poletje v Tivoliju se obeta raznolik umetniški program z vseh koncev sveta (koncerti, filmske projekcije, lutkovne predstave, razstave in vodstva, ustvarjalne delavnice).

Na torkovih koncertih pred Gradom Tivoli bodo nastopili: Dunjaluk (pevka Dunja Bahtijarević in Luka Čapeta predstavljata renesanso glasbenega žanra, ki najbolj zaznamuje Bosno in Hercegovino in tudi druge južnoslovanske dežele), Matej Krajnc aka Matt Kaye (kantavtor in prepesnjevalec pesmi umetnikov/ic, ki jih spoštuje in so mu blizu), Martin Ramoveš (solo koncert), Riccardo García Rubí (španski kitarist flamenka + plesalka Anja Mejač)

Četrtkove koncertne večere pred Švicarijo pa bodo popestrili: Miha Kralj (pionir elektronske glasbe v Sloveniji, avtor prvega elektronskega albuma Andromeda v nekdanji skupni državi), Regen (preplet zasanjanih melodij, intimnosti in melanholije, a tudi bolj živahnih in plesnih ritmov), Tschimy (solo projekt kantavtorskih pesmi in sodobne instrumentalne produkcije), Shekuza (domači DJ, skladatelj in klaviaturist Miha Šajina, ki raziskuje modularne zvočne sinteze in sodobno elektronsko glasbo), Etceteral (unikatna fuzija elektronike, afro-futurizma in raziskovalnega jazza).

Pripravljajo tudi tri filmske večere z naslovom Filmi v gozdu: Filmski utrip AGRFT (študenti UL AGRFT vas bodo popeljali v različne svetove filmskih pripovedi), Poletna Animateka – Hrvaška na obisku: Začetki Zagreb filma (prvenci najpomembnejših hrvaških avtorjev, ki so sooblikovali zagrebško šolo animiranega filma) in FeKK from the Future – Elegija pozabljenemu mediju (kratki filmi iz arhiva FeKK festivala, ki o filmskem mediju razmišljajo kot o nosilcu sporočila, ga problematizirajo in z njim manipulirajo).