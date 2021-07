Trije slovenski filmi v tekmovalnih programih festivala v Locarnu

Steakhouse, Kazenski strel in Nebesa

Na 74. filmski festival v Locarnu, ki bo potekal od 4. do 14. avgusta, so se v tri različne tekmovalne programe uvrstili kar trije slovenski filmi. Dva kratka in eden celovečerni, manjšinski film bodo imeli na festivalu svetovno premiero.

Kratki animirani film Steakhouse v režiji Špele Čadež se bo potegoval za leoparda prihodnosti. Za nagrado v tej sekciji se lahko potegujejo samo režiserji, ki še niso posneli celovečernega filma.

"Psihično nasilje je nekaj nevidnega," pravi Špela Čadež. "Z animiranim filmom Steakhouse želim vdreti v zasebnost para. Kje je meja med normalnim in nenormalnim? Omogoča mi, da se potopim v vzdušje zaprtega stanovanja, neizrečenih besed in nenehnega strahu," še dodaja režiserka.

V Locarno se po štirih letih vrača režiser Rok Biček. Leta 2017 je z observacijskim dokumentarnim filmom Družina najbolj prepričal žirijo in zmagal v programski sekciji tedna kritike. Tokrat se na festival vrača z igranim kratkim filmom Kazenski strel. Izbran je bil v program kratkih filmov, ki so jih posneli že uveljavljeni režiserji. Program je bil v Locarnu prvič predstavljen leta 2008, takrat se je vanj uvrstil režiser Jan Cvitkovič s kratkim igranim filmom Vem.

Scenarij za Kazenski strel sta napisala režiser, ki je tudi montažer filma in Kristian Novak. Najboljša prijatelja preživita popoldne na nogometnem igrišču in sanjarita, da bi se uvrstila v lokalno ekipo. Sanje pa imajo svojo ceno: ko njuno igro prekine skupina starejših fantov, eden od njiju v tem vidi priložnost, da se dokaže, drugi pa začuti, da se dogaja nekaj bolj zloveščega.

Film temelji na podlagi dogodkov iz romana Črna mati zemlja Kristiana Novaka. "S Kristianom sva se v otroštvu znašla v podobnih situacijah na nogometnih igriščih in njihovi bližini. Odnosi, vzpostavljeni na tem majhnem delu travnika in svojevrstni svet, so zaznamovali odraščanje mnogih generacij. Vloge, ki so se igrale na tej 'sceni', so bile zmeraj enake, le da smo z odraščanjem zavzemali še druge strani," pravi režiser.

V mednarodni tekmovalni program se je med 17 filmov uvrstil celovečerni igrani film Nebesa srbskega scenarista in režiserja Srdjana Dragojevića. Gre za slovensko manjšinsko koprodukcijo, glavni producent je srbski Delirium films, producenta Biljana Prvanović in Srdjan Dragojević.

Film Nebesa prikazuje nekonvencionalen pogled na tranzicijsko obdobje v postkomunistični državi, ki je predstavljeno kot buren prehod iz poganskega sveta v krščansko dobo pred mnogimi stoletji. Čudeži so odziv kolektivne zavesti na spremembe, ki celotno skupnost prisilijo, da na svet, ki se je postavil na glavo, pogleda v novi luči in s čudežne perspektive.

