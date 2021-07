Avtorske animacije z vseh vetrov

Poletna Animateka bo postregla s celovečerci in programi kratkih animiranih filmov

Črno je beltza

Letošnja Poletna Animateka bo tokrat prinesla kar 8 večerov in 9 projekcij avtorske animacije z vseh vetrov, pa tudi delavnici pikselacije in delavnico risanja s svetlobo. V dveh sklopih – julijskem in avgustovskem – se bodo na Kinodvorišču, v Slovenski kinoteki, na Mestnem trgu pred Pritličjem, v Švicariji in v Letnem kinu Slovenske Kinoteke zvrstili celovečerci in programi kratkih animiranih filmov, med njimi tako arhivski kot sodobni animirani filmi.

V petek 9. julija ob 21:30 bodo Poletno Animateko na Kinodvorišču odprli z izjemnim celovečercem Fermina Muguruze Črno je beltza. Gre za razburljiv preplet fikcije in resničnosti, zgodbo o vohunstvu, revoluciji in ljubezni. V ozadju so Vietnam, šestdnevna vojna v Izraelu, KGB, CIA in Mossad, gverila v Boliviji, osvobodilna gibanja po vsem svetu, psihedelične droge, seksualno osvobajanje in revolucija orgazma – ter seveda komad Otisa Reddinga Respect. Film, navdihnjen z resničnimi dogodki, spremlja Manexa, izmišljen lik, ki se razočaran nad neuporniškim duhom kolegov poda na dolgo, nepričakovano pustolovščino od New Yorka preko Kube v Alžirijo. Skupaj z njim smo priča dogodkom, ki so zaznamovali šestdeseta: rasnim nemirom ob atentatu na Malcolma X-a, ekscentričnemu vzdušju v Warholovi Tovarni, spletanju vezi med kubansko tajno službo in Črnimi panterji ter hipijevski psihedeliji prvih glasbenih festivalov.

AgqG2MQ3MCE

V soboto 10. julija ob 20:00 v Slovenski kinoteki nadaljujejo s programom Hrvaška na obisku, ki ga v celoti zaradi narave medija niso mogli prikazati na spletni Animateki decembra. Na sporedu bodo Pionirji - program kratkih animiranih filmov, ki prikazujejo rojstvo hrvaškega avtorskega animiranega filma iz začetkov petdesetih let prejšnjega stoletja, vse od stripovskega in animacijskega pionirja Norberta Neugebauerja, prek prvih filmov oskarjevca Dušana Vukotića do Velikega mitinga. V programu tudi lutkovni film Tri lenobe, ki ga je za hrvaškega producenta posnel slovenski pionir Saša Dobrila! Vse filme bomo predvajali iz 35mm kopij iz arhiva Hrvaške kinoteke.

S Hrvaško na obisku bodo nadaljevali tudi 11. julija ko bo v Slovenski kinoteki najprej ob 19:00 na sporedu program Novo tisočletje, nova doba, ki predstavlja sodobno, zlato dobo hrvaškega animiranega filma ter ob 21:30, ko bodo na sporedu najboljši animirani filmi študentk in študentov Oddelka za animirani film zagrebške Akademije likovnih umetnosti. Program je kuriral Daniel Šuljić (programski direktor Svetovegai festivala animiranega filma Animafest v Zagrebu).

Program arhivskih biserov iz Hrvaške pa se nam obeta tudi 18.julija ob 21:00 v Švicariji, ko bodo v sklopu programa Začetki Zagreb filma na ogled prvenci najpomembnejših hrvaških avtorjev, ki so sooblikovali edinstveni estetski slog »zagrebške šole animiranega filma«.

V soboto, 17. julija bo ob 21:30 bo na Mestnem trgu, pred Pritličjem, že tradicionalno prikazan tudi program nagrajenih kratkih animiranih filmov Društva slovenskega animiranega filma iz leta 2020.

Pripravili bodo tudi delavnici pikselacije (8+), ki bosta potekali 17. julija, med 18:30–20:30, na Mestnem trgu in 18. julija, med 18:30–20:30, pred Švicarijo. Prijave za delavnice lahko oddate na info@animateka.si.