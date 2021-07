Filmski plakati zadnjih trideset let

Pregled filmskih plakatov v obdobju samostojne Slovenije

V TAM-TAMovi plakatni galeriji Figovec v Ljubljani je do 29. julija na ogled razstava Slovenski filmski plakat 1991-2021. Plakat je prvi stik potencialne publike s filmom, povabilo k ogledu, kasneje pa opomnik za mimoidoče, po ogledu filma pa iztočnica za refleksijo.

"Zato bi filmskemu plakatu lahko rekli predfilm na ulici. Dober plakat si zna izboriti svoje mesto v urbanem okolju in predvsem jasno komunicira, kar pomeni, da doseže svojo publiko. Če gre za klišejski film, je prav, da to izraža tudi plakat. Enako velja, če gre za filmsko mojstrovino", so zapisali v TAM-TAM Inštitutu.

Razstava predstavlja kronološki pregled produkcije filmskih plakatov v samostojni Sloveniji. Zvrsti filma predstavlja v vsej njihovi pestrosti: vključena sta tudi dokumentarni in risani film. Zasledimo lahko nekaj prelomnih filmskih naslovov, znanih režiserskih in igralskih imen ter pomembnih akterjev slovenskega oblikovanja.

Predstavljeni plakati bolj ali manj uspešno zasledujejo močno tradicijo slovenskega plakata. Tisti bolj klasični kot glavni motiv vključujejo izseke iz filmov, drugi se poslužujejo tehnike kolaža ali pa skozi ilustracijo povsem avtorsko interpretirajo vsebino.

TAM-TAMova plakatna galerija Figovec, ki je zaživela konec leta 2020, je namenjena prikazovanju in spodbujanju plakatne kulture. Med drugimi so že bili razstavljeni družbenokritični, koncertni in politični plakati.