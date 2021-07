Največja samostojna razstava Safeta Zeca

Na osmih prizoriščih v Piranu in Portorožu

© Ubald Trnkoczy

Do 26. septembra je na osmih prizoriščih v Piranu in Portorožu na ogled razstava del mednarodno priznanega bosanskega umetnika Safeta Zeca, ki se predstavlja s 50 likovnimi deli iz ciklov Objemi in Exodus. Gre za njegovo največjo samostojno razstavo, ki je edinstven primer povezave piranske kulturne in arhitekturne dediščine, saj je umeščena je namreč tako v profane kot sakralne prostore (Gledališče Tartini Piran, krstilnico Janeza Krstnika, cerkve Marije Zdravja, sv. Petra, sv. Roka in sv. Marije Tolažnice, Tartinijevo hišo ter nekdanje skladišča soli Monfort v Portorožu).

Objemi in Exodus sta cikla, ki sta nastajala dvajset let, s katerimi umetnik osebno nagovarja gledalca. Ker je izkusil vojno na lastni koži in z mnogimi delí izkušnjo begunstva, ostaja do usode človeka in človeštva izjemno občutljiv.

© Ubald Trnkoczy

Z globokim spoštovanjem in empatičnostjo v Objemih prepoznamo zgodbo Boška in Admire, sarajevskega Romea in Julije, ljubezenskega para s tragičnim koncem, v Exodusu pa predoči križev pot civilizacije na prehodu v tretje tisočletje, nesmisle vojn in njihovih posledic, kot so tragedija v Srebrenici, migrantske krize in njih grozodejstva, ki zaznamujejo predvsem najranljivejša bitja, otroke.

© Ubald Trnkoczy

"Zecova dela imajo izjemno izrazno moč, so presunljiva in ustvarijo neponovljiv opomin na neupravičenost človeških dejanj in trpljenja. In hkrati je njihovo sporočilo tudi moč ljubezni in upanje: čeprav se zdi, da danes ni nič sveto, je na svetu še mnogo svetega, na tej zemlji je prostor za nas vse", so zapisali ob razstavi.

© Ubald Trnkoczy

Safet Zec (1943, Rogatica, BiH) je diplomiral in končal slikarsko specialko na beograjski akademiji in je bil že v osemdesetih letih uveljavljen tudi v tujini. Leta 1992 se je zaradi vojne preselil iz Sarajeva v Videm (Udine) in kasneje v Benetke. Ves ta čas ustvarja slike in grafike, ki jih je predstavil na več kot sto razstavah v Evropi in ZDA ter je prejel številne nagrade (med drugimi leta 2007 Orden za umetnost in književnost Republike Francije in naziv Vitez umetnosti).