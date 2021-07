Slovenski fotografi v Pragi

Drugačni svetovi

Jošt Dolinšek: To Move the Sun and Earth Away, 2019-20

V Galerie Fotografic v Pragi je do 21. avgusta na ogled razstava Drugačni svetovi 2020, ki predstavlja mlado sodobno fotografijo srednje in vzhodne Evrope. Skupinska razstava osme edicije natečaja Drugačni svetovi predstavlja projekte desetih izbranih avtorjev natečaja za mlade in uveljavljajoče se ustvarjalce (do 35 let) na področju sodobne avtorske fotografije z območja CEE regije.

Njihova aktualna produkcija ponuja vpogled v najnovejše tendence sodobne fotografije v tej regiji. Natečaj ni imel predpisane teme, zato je mednarodna žirija med izbrano deseterico uvrstila dela, ki izkazujejo originalnost, tehnično podkovanost, nekonvencionalnost ter inovativnost tako v formalnem pristopu kot v izboru tem in konceptov.

Razstava je bila premierno prikazana v Galeriji Photon v Ljubljani novembra in decembra leta 2020, marca letos pa je gostovala v Galeriji Photon na Dunaju.

Sodelujejo: Jošt Dolinšek (Sl), Justyna Gorniak (Pl), Lisa Grosskopf (At), Anna Hornik (Pl), Lubos Kotlar (Sk), Tereza Kozinc (Sl), Nik Erik Neubauer (Sl), Jakub Stanek (Pl), Lujza Hevesi Szabó (Hu) in Dominik Wojciechowski (Pl).