Razstava, postavljena v čas, ko je človeška vrsta že izumrla

Intermedijska razstava, ki na spekulativen način prevprašuje kapitalistično hiperprodukcijo, razvoj emocionalne ekonomije in umetne inteligence

Emocionalna loterija

V oblikovalskem studiu Ljudje na Ilirski ulici 15 v Ljubljani bodo 22. julija ob 19. uri odprli intermedijsko razstavo RIP ljudje (Počivajte v miru ljudje), ki na spekulativen način prevprašuje kapitalistično hiperprodukcijo, razvoj emocionalne ekonomije in umetne inteligence. Razstava je namreč postavljena v čas, ko je človeška vrsta že izumrla. Obiskovalec razstave bo tako dobil edinstveno priložnost; to, kar šele prihaja, bo lahko pogledal za nazaj, presodil potek dogodkov in se zamislil o tem kako bi lahko bil tok naše "zgodovine" oziroma prihodnosti drugačen.

James Lovelock je pred štirinajstimi leti v knjigi The Revenge of Gaia napovedal, da bodo leta 2020 ekstremne vremenske razmere postale norma in da bomo priča vedno pogostejšim naravnim katastrofam. V lanskem letu smo doživeli globalno epidemijo, v arktičnem krogu je temperatura prvič presegla 37 stopinj, Avstralijo in Sibirijo so zajeli katastrofalni požari, v Afriki in Južni Ameriki pa so se spopadali z invazijo kobilic.

Spalna aplikacija

Lovelock je med drugim napovedal, da bo do leta 2100 izumrlo približno 80 % človeške populacije. Dejal je, da se bo, še preden bodo posledice globalnega segrevanja začele močno vplivati na naše življenje, zgodilo nekaj nepričakovanega, kar bo ogrozilo človeško vrsto.

Sistem nakupovanja izdelkov

Katerikoli dogodek bo na koncu usoden za človeško vrsto, bo tako ali drugače povezan s posledicami ekonomskega sistema, ki temelji na neskončni rasti in akumulaciji kapitala. Pri poganjanju obstoječega sistema pa ključno vlogo igra oblikovanje, ki med drugim predstavlja učinkovito orodje za pospeševanje potrošnje oziroma produkcije.

Člani oblikovalskega studia Ljudje se po osmih letih delovanja vse pogosteje sprašujejo o pomenu in vlogi oblikovanja. Kako bo oblikovanje usmerjalo nakupovalne navade v prihodnosti? Na kakšen način bo k potrošnji prispevala tehnologija, ki bo precizno spremljala naše čustveno razpoloženje in kako bo to vplivalo na človeška življenja? S čim se bodo ukvarjali ljudje, ko bo večino dela prevzela umetna inteligenca?

Platforma za erotične storitve

Na razstavi bodo na ogled zabavne vsebine kot so čustvena loterija, ki omogoča zastavljanje lastnih čustev v valuti EmotiCoin za sodelovanje v žrebanju za glavni dobitek pozitivnih čustev; prerokovanje z možnostjo spreminjanja prihodnosti; virtualno potovanje na nekoč obstoječe destinacije; spalna aplikacija, ki omogoča osnoven način spanja z oglasi v sanjah in plačljiv premium način, kjer lahko uporabnik izbira med različnimi vsebinami sanj; sistem nakupovanja in dostave paketov naravnost v dnevno sobo; SexFlex aplikacija in pripomoček za erotične storitve; sistem za pripravo hrane z dodanimi čustvi namesto okusov; celostni zdravstveni pregled in tretma; in drugo.