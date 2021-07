Slovenska kultura je pri črpanju sredstev EU brez strokovne podpore

Zgolj nesrečna časovnica?

Minister za kulturo Vasko Simoniti

© Borut Krajnc

Ustvarjalna Evropa je edini program, prek katerega EU sofinancira kulturni in ustvarjalni sektor v državah članicah, pa tudi drugih evropskih državah. Julija je začela veljati nova sedemletna shema tega programa z rekordnim proračunom, ki znaša 2,4 milijarde evrov in je za 63 odstotkov višji od proračuna dosedanje sheme. Predvsem zato, ker je kultura ena od panog, ki so v pandemiji najbolj prizadete.