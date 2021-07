Ali lahko tehnologija odreši človeka odgovornosti do slabega ravnanja z okoljem?

Intermedijska zvočno-prostorska instalacija Mihe Godca

V Osmo/zi (Slovenska cesta 54) v Ljubljani bodo 27. julija ob 19. uri odprli intermedijsko zvočno-prostorsko instalacijo Con·d/s·ense, ki je del niza instalacij umetnika Mihe Godca, ki se ukvarjajo s problematiko antropogenih vplivov na vodne ekosisteme, eksperimentirajo s čiščenjem vode in z raziskovanjem sonifikacijskih lastnosti vode. Naprava združuje pridobivanje vode in njeno sonifikacijo ter doda časovno dimenzijo h gledalčevi izkušnji. Posebno vodstvo z umetnikom bo ob svetovnem dnevu ohranjanja narave, 28. julija ob 18. uri.

Con·d/s·ense je igra dveh besed, kondenz (condense) in soglasje (consensus), s katerima avtor namiguje na soglasje ljudstva pri tem, kako ravnamo z vodo in odnosa tehnologije do okoljevarstvenih problemov. Glavno vprašanje je, ali lahko tehnologija odreši človeka odgovornosti do slabega ravnanja z okoljem in pripomore pri reševanju človeških problemov, s katerimi se srečujemo v okolju.

Zvok, ki ga proizvaja instalacija Con·d/s·ense, pomaga gledalcu izostriti čute in opaziti skoraj nevidno lepoto narave, kot je zvok vetra, žuželk, padanje listov ali vodnih kapljic.

Godec črpa inspiracijo iz tradicionalne japonske ornamentalne zvočne naprave Suikinkutsu, ki vključuje filozofijo opazovanja delikatnih oziroma neopaznih zvokov narave. Zvok, ki ga proizvaja instalacija Con·d/s·ense, pomaga gledalcu izostriti čute in opaziti skoraj nevidno lepoto narave, kot je zvok vetra, žuželk, padanje listov ali vodnih kapljic. Instalacija tako subtilne naravne zvoke postavlja v kontekst medijske umetnosti in okoljevarstvene problematike vode, medtem ko poskuša transcendirati gledalca v višje stanje ozaveščenosti.

Miha Godec (1988) je leta 2014 diplomiral na Akademiji umetnosti Univerze v Novi Gorici, nato pa začel svojo profesionalno pot kot fotograf. Med študijem se je izpopolnjeval na portugalski šoli ESAD (College of Art and Design). Poleg fotografskega in umetniškega udejstvovanja je tudi predavatelj na Akademiji umetnosti Univerze v Novi Gorici, kjer poučuje fotografijo, prav tako pa samostojno izvaja izobraževalne znanstvene in umetniške delavnice ter predava o virtualni resničnosti. Veliko pozornosti posveča razvoju novih interdisciplinarnih projektov, v okviru katerih eksperimentira s čiščenjem vode, raziskuje posledice antropogenega vpliva na vodne ekosisteme ter sonifikacijske lastnosti vode.

Projekt je bil zasnovan v programu MAST – Master Module of Art, Science and Technology; razvit na Inštitutu za interaktivno tehnologijo (MITI, Funchal, Madeira, Portugalska) in dokončno realiziran v okviru Mestne občine Ljubljana.