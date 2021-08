Poldrugi Tonin

(Zvestoba do političnega groba?)

Na to roko, na ono plat leži vas, tam je živela žena Ljudmila, ki je imela edinega sina, Tonina po imenu. In je bila slepa od same ljubezni in je mislila in govorila: »Moj sinek, ta ima glavo na pravem toporišču, ta je pameten skoraj za dva, za poldrugega pa gotovo.« Pa so mu ljudje obesili ime »Poldrugi Tonin« in se ga je ime prijelo.

— Aktualnopolitična variacija na povest Frana Milčinskega Poldrugi Martin

»Smo zelo pomemben koalicijski partner, brez nas koalicije in vlade ni.

— Jožef Horvat, vodja poslanske skupine NSi (Večer, 3. 8. 2021)

O norveškem klavcu: Breivik we need you.

O Ireni Jovovi: Čefurka. Neslovenka. Lažnivka. In to nakazo so najprej imeli v POP TV, nato v LMŠ, zdaj pa v Bruslju.

O čefurjih: Tri stvari so pri migrantih iz Balkana problematične:

– neslovenska črka ć, ki se je kot nacionalni simbol oklepajo skoraj vsi južnjaki, kar preprečuje integracijo

– višji delež huliganov v OŠ, kar negativno vpliva tudi na slov. mulce, ki so bolj nasilni

– glasovanje za ZKS

O Luki Dončiću: Njegov oče Sašo Dončić je bil med izbrisanimi. ... Njegov sin se ni niti toliko distanciral od njega, da bi imel normalno zapisan priimek Dončič

— Jagodni izbor uniformiranega člana združenja VSO, možganskega trusta mladeži SDS in ponosnega delegata na kongresu stranke Klemna Travna, ki ga je Janez Janša osebno nagradil s Pučnikovo plaketo

Menda je v nekaterih vladnih službah in ministrstvih vzdušje podobno, kot je bilo marca, aprila 1945 v Berlinu, ko je po prestolnici Tisočletnega rajha že bilo slišati daljno donenje ruskih topov. Pač panično čiščenje, iskanje rezervnih položajev, iskanje novih (starih) služb. No, videli bomo, kako dolgo bo obramba poraženega koncepta janšizma zdržala, a posledice bodo bolj kot največja stranka občutili kolaboranti. Najzvestejši najbolj. Tako kot so bili v nekem drugem zgodovinskem obdobju in kontekstu žrtve bolj tisti, ki so sodelovali, kot tisti, ki so prve silili v sodelovanje. A kakorkoli, v preseku projekcij volilnih izidov je jasno, da bo eden večjih osmoljencev NSi. Ki se je zaradi Bajukovega slepega sledenja enkrat že opekla. In Ljudmila Novak jo je z muko spravila nazaj v parlament. Ne zato, ker bi se še bolj povezala z Janšo, ampak ker se je od njega distancirala. In Tonin, ki si je navlekel preveliko Ljudmilino krilo, se sedaj kreativno trudi, da stranko utrdi na robu preživetja ali pod njim. Ni dojel, da pod Janševo krošnjo ne raste ne trava ne krščanska demokracija.