Poletna bralna priporočila Mance G. Renko

Kaj letos prebira zgodovinarka in publicistka?

Manca G. Renko

© Uroš Abram

Čeprav sem si še spomladi zastavila, da bom do konca poletja prebrala celoten cikel letnih časov Ali Smith (Autumn, Winter, Spring, Summer), sem ostala zataknjena v jeseni in namesto tega za začetek prebrala zadnji deli Rachel Cusk (Second Place) in Deborah Levy (Real Estate), ki sta izšli pozno spomladi. Obe moji najljubši avtorici se ukvarjata s temo doma; občutka domačnosti (kletka ali varen pristan?) in tudi samega postavljanja nepremičnine, zidov, in vloge ženske znotraj in zunaj teh zidov. Če ne marate brati v angleščini, lahko nekatere knjige obeh avtoric dobite tudi v slovenščini; posebej priporočam Ceno življenja Deborah Levy ali pa, če vam je blizu zahtevnejša, nekoliko lynchevska naracija, roman Mož, ki je videl vse. Poleg tega sem v enem dnevu začela in končala roman, prvenec, Assembly mlade britanske avtorice Natashe Brown ter manifest francoske avtorice Pauline Harmange Moi les hommes, je les déteste (Sovražim moške). Obe knjigi sta idealni za branje na dušek; kratki in učinkoviti. Prijateljica Staša mi je ravno podarila roman Fake Accounts Lauren Oyler, ki ga bom, če bo le pandemija dopuščala, vzela s seboj na morje. Dan pred mojim dopustom pa bo izšel tudi roman Sally Rooney Beautiful World, Where Are You, ki sem ga že pred meseci prednaročila na spletni strani človeka, ki se je ravno te dni izstrelil v vesolje v raketi v obliki penisa. Pri tem z nelagodjem pomislim, da sem mu v pandemičnih letih, ko ni bilo druge izbire, s svojimi knjižnimi nakupi nedvomno financirala delček te bizarne poti.