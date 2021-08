Široko zaprte oči

(Kako spregledati vez med SDS in neonacizmom?)

Nemški narod je žrtev židovskega vsiljevanja in kurjenja možganov s tako imenovano holokavstologijo … Dejansko gre za zelo perfiden način Židov, da so želeli, pravzaprav, nemški um zapreti, ustvariti kolektivno krivdo in ustvariti načrt raznemčenja, razfrancozenja, razangleženja. In vzpostaviti to multikulti distopijo.

— Iz pogovora Bernarda Brščiča, nekdanjega sopotnika SDS in državnega sekretarja v kabinetu vlade Janeza Janše, objavljenega na lokalnih televizijah blizu Janši in SDS (maj 2017)

Človek se vpraša, zakaj so pravzaprav financirali svoj holokavst. Odgovor je jasen. Brez holokavsta svet v času, ko je potekala dekolonizacija, nikoli ne bi pristal na judovsko državo Izrael.

— Anonimni avtor, podpisan kot Kavarna Hayek, na portalu Nova24 o holokavstu kot židovski zaroti (4. 5. 2017)

Nova24 TV pa s povzemanjem drugih mnenj in medijev seznanja bralce še s paleto drugačnih mnenj.

— Miro Petek, vidni član SDS in takratni urednik Nova24, je branil pluralizem pogledov na holokavst (Dnevnik 7. 5. 2017)

Številko 6 mio Judov NYT ljudem vbija v glavo že od leta 1869. V čigavi lasti je NYT, je tudi jasno.

— Jože Biščak, odgovorni urednik Demokracije, strankarskega glasila SDS (31. 1. 2019)

Kaj ma veze dejstvo, da so avtorji 4je židi? A mormo rečt judi al kaj je sporno? To je dejstvo. Kot je dejstvo da so avtorji VSEH ’dokumentarcev’ o ww2 na history channel židi (delam analizo, zaenkrat 14/14).

— Medijska analiza Urbana Purgarja, ki sicer slavi Hitlerja kot heroja (2. 8. 2021)

No, bodimo objektivni in natančni, Hitler ni nikoli častil in podpiral SDS, Janeza Janše in janšizma. Obratno pač. Sopotniki SDS in Janeza Janše podpirajo Hitlerja, tudi Breivika, pa sodobne evropske in svetovne politične demagoge in hujskače in tudi izkazujejo eksplicitne antisemitske izpade. Ne le kakšni eksoti po zanikrnih pivnicah, ampak osebki, ki so z vladajočo stranko, njeno politiko in njenimi mediji neposredno povezani. A je očitno prišlo do medijske zarote molka o tej temi. Je nekaj, o čemer se pri nas pač ne govori in problematizira na glas. Zato je bilo vsega odobravanja vredno, da se je oglasilo nemško veleposlaništvo, ki je tej slovenski neodzivnosti prisolilo zaušnico in decidirano zapisalo, da »Z ozirom na izjavo, ki poveličuje Adolfa Hitlerja in ki je bila pred kratkim objavljena na socialnih omrežjih, želimo še enkrat poudariti, da je glede na zgodovino dolžnost Nemčije, da ohranja spomin na grozote nacističnega režima in se spominja njegovih žrtev ... Hvaležni smo za takojšnje reakcije številnih slovenskih strank in članov slovenske družbe, ki so obsodili to izjavo.« Ni kaj, izjava je primerna. A je žal nezadostna.