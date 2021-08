Spomin na sarajevske zimske olimpijske igre

Razstava plakatov

© Asiana Jurca Avci

V TAM-TAMovi plakatni galeriji Figovec v Ljubljani je do 9. septembra na ogled razstava Šport in umetnost, ki obuja spomin na Zimske olimpijske igre leta 1984 v Sarajevu. Razen Vučka vsi predstavljeni plakati prihajajo iz grafične zbirke sarajevskega oblikovalca in profesorja Asima Đelilovića, ki že desetletja skrbno zbira, beleži in skrbi za bogato oblikovalsko zapuščino prostora današnje Bosne in Hercegovine.

Šport in umetnost sta temeljna gradnika kulture ter kot taka od nekdaj v prepletu. O tem pričajo likovne in literarne upodobitve iz antike, na zgodnejših izvedbah sodobnih olimpijskih iger pa se je celo tekmovalo v disciplinah kot so pesništvo, slikarstvo in arhitektura. Olimpijske igre 20. stoletja je v umetniškem smislu najbolj zaznamoval plakat, kot poglavitni medij promocije olimpijskih vrednot in športa nasploh.

Še en lep primer spajanja športa in umetnosti stoji v središču tokratne razstave – serija laviranih risb / plakatov osmih športnih panog slikarja Ismarja Mujezinovića. Ekspresivnost potez in barv poudarja dinamičnost figur, kar gledalcu daje občutek, da bodo vsak čas skočile iz površine papirja.

© Asiana Jurca Avci

Fenomen sarajevskih ZOI gre pripisati izjemni organizacijski sposobnosti, velikopoteznosti olimpijskega komiteja, predvsem pa neverjetnem sodelovalnem vzdušju vseh, od organizatorjev do lokalnega prebivalstva. Organizacijskim, infrastrukturnim, arhitekturnim presežkom (žal uničenim med kasnejšo vojno tragedijo) se je pridruževalo tudi oblikovanje.

Skrbno zasnovana celostna podoba iger, znak, set piktogramov in maskota so bili izbrani na natečajih. Sodelovali so oblikovalci in umetniki celotne Jugoslavije. V kolektivni spomin se je zapisala maskota iger Vučko, akademskega slikarja Jožeta Trobca iz Kranja. Vučko tako rekoč ostaja nesnovna kulturna zapuščina iger.