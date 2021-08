Vrnitev

(vonj, barva, okus in cena poslančeve vesti)

»Moram povedat, da par dni osebno doživljam strašne pritiske na to, kako bom glasoval. Pritiski prihajajo iz vseh koncev. Enostavno jih je zelo težko prenašat. Postavljajo se nam kontrolorji glasovanja in seveda najbolj, kar me boli, da mi nekdo zatrjuje, da se ‘dilam’, da se odpelje v predal zakon, da se odpelje še globlje v predal drugi zakon in da potem bom glasoval za kandidata za ministra. Vse to je velika laž in zaradi tega bom glasoval za. In predlagam kolegom z opozicije, tudi z njimi sem že bil v koaliciji – v kolikor želijo, da bo Jurša kdaj glasoval tudi za dobre njihove predloge, da me pustijo na miru.«

— Avtonomni poslanec stranke DeSUS Franc Jurša s svojimi nastopi v DZ vedno znova dokazuje, da je nad njim samo bistrina duha

* * *

»Dobili nismo niti enega konkretnega odgovora. Toliko blefa, kot ga je zdaj na našem ministrstvu, ga še ni bilo. Čista in najčistejša beda.«

— Predsednik združenja osnovnošolskih ravnateljev Gregor Pečan po sestanku predstavnikov ministrstva za izobraževanje, ministrstva za zdravje, zavoda za šolstvo in NIJZ z ravnatelji in ravnateljicami vrtcev, osnovnih in srednjih šol o načinu organiziranja začetka novega šolskega leta

* * *

Tako se kaže človeška in siceršnja #solidarnost@strankaSD, da ministrici @SimonaKustec na bolniški zaradi covida-19 vložiš še interpelacijo. #VseZaOblast.

— Večni šaljivec iz SMC Gregor Perić meni, da okužba s covid19 pomeni popolno zaščito pred politično odgovornostjo

Seveda je vsake zgodbe enkrat konec. Še zlasti tistih, ki so prelepe, da bi trajale. Denimo, da se kolaborantom namesto kazni podeljujejo apanaže. Poosebljena politična perverznost je gotovo poslanec stranke DeSUS Franc Jurša. Mož vselej, ko javno spregovori, daje občutek zmerne bistrosti. A to v politiki očitno ni breme, ampak prednost. Prednost, ki takega človeka odveže politične morale, obveze do volivcev in lojalnosti do stranke. A ker je celoten DeSUS v vsem obdobju delovanja ena sama politična trgovina, da ne rečem prostitucija, se Jurša pravzaprav odmika le od aktualnih prioritet, ne pa od metod političnega delovanja stranke. Je pa v navedeni izjavi prostodušno razkril nekaj, kar sicer vsi počnejo, a nihče pred njim ni izrekel: ni samoumevno, da se poslanec opredeli za dobre predloge, zavrne pa slabe. Zadeva je bolj kompleksna. Če bodo z njim prijazni, bo dobre predloge podprl, če ne bodo, jih bo zavrnil. In tudi obratno: za prijazne besede in konkretne priboljške pred neizogibno upokojitvijo je pripravljen podpreti tudi slabe predloge. Kar pomeni, da DeSUS ni voda. »Kemično čisti« upokojenski poslanec ima barvo, vonj, okus – in predvsem ceno.