Začenja se Front@ sodobnega plesa

Od 21. do 27. avgusta v Murski Soboti

Far From The Norm / Botis Seva: ČRNPES

V Murski Soboti bo od 21. do 27. avgusta potekal mednarodni festival 16. Front@ sodobnega plesa z naslovom Kljub vsemu, na katerem se bodo zvrstile predstave iz Velike Britanije, Francije, Španije, Južne Koreje in Slovenije. Poleg predstav, razstave plesne fotografije, koncerta in delavnic, program ponuja tudi pogovore z gostujočimi umetniki.

Festival bosta 21. avgusta odprli razstava plesne fotografije Boruta Bučinela Iz kmice in predstava Črnpes – BLCKDOG britanskega koreografa Botisa Seve v izvedbi njegovega kolektiva Far From The Norm, energetsko nabita predstava z mešanico uličnega in sodobnega plesa, ki je navdušila občinstvo slovitega londonskega gledališča Sadler’s Wells.

V ponedeljek, 23. avgusta bo potekala delavnica znanega britanskega koreografa in plesalca Thea Clinkarda in s slovito plesno impresijo Fuga – Fugue francoskega koreografa Yoanna Bourgeoisa, ki bo v soboškem parku do 25. avgusta na ogled v trinajstih ponovitvah.

Plesalka, koreografinja in balerina Sanja Nešković Peršin se bo v Galeriji Murska Sobota predstavila s posebnim in intimnim projektom Točka. Brez Povratka. Kratka plesna kompozicija, razstava in kiparska instalacija v enem bo od 25. do 27. avgusta izvedena za vsakega posameznega gledalca posebej.

Prav tako od 25. do 27. avgusta bo v soboškem mestnem parku, v Trubarjevem drevoredu, pod krošnjami dreves na sporedu plesni duet COSSOC špansko-slovenskega dvojca, ki ga sestavljata Magi Serra in Anamaria Klanjšček. Anamaria se v rodno Prekmurje vrača po nastopu v zaključni predstavi lanskoletne Fronte Trama španske koreografinje Roser Lopez Espinosa.

Skupina EnKnap se bo predstavila s posebnim projektom Oder 360, v katerem si je izbrane odlomke plesnih predstav mogoče ogledati iz središča prostora s pomočjo tehnologije, ki smo jo doslej poznali le iz računalniških igric, kar omogoča posebno prostorsko doživetje koreografije.

Iz Južne Koreje prihaja 26. avgusta na festival Raeyoung Park z duetom Grasp, edini med desetimi izbranimi avtorji, ki so se kljub pandemiji odločili za prihod v Mursko Soboto. Ta večer v Gledališču Park bo ob video predstavitvi drugih izbranih del zaokrožil solo Ples zate Ryuza Fukuhare, korejskega koreografa in plesalca, ki živi in deluje v Sloveniji.

Zadnji dan festivala se bodo v mestnem parku, v sodelovanju z Javnim skladom za kulturne dejavnosti, z avtorskimi plesnimi miniaturami predstavili mladi plesalci, izbrani na mednarodnem plesnem tekmovanju OPUS1 v Celju. Festival se bo zaključil na grajski ploščadi, z glasbenim, plesnim in filmskim koncertom Potujočega kina Bridka Bebiča. Od kovača do knapa je koncert, v katerem slovenski glasbenik Bratko Bibič s skupino glasbenikov združuje glasbo in video iz plesnih filmov Iztoka Kovača in skupine EnKnap v navdihujoč avdiovizualni kolaž.