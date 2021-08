Droben festival z velikim sporočilom

5. festival angažiranega pisanja (Itn.) na Vodnikovi domačiji v Ljubljani

© Festival angažiranega pisanja (Itn)

Na Vodnikovi domačiji v Ljubljani bo v petek in soboto potekal že 5. festival angažiranega pisanja – festival, ki že tradicionalno povezuje pogovore o literaturi, naslavljanje družbenih razlik in vzpostavljanje alternativ. Tokrat bo potekal pod geslom: "Za družbene spremembe s knjigo v roki!"

Kot je v napovedi dogodka povedala vodja Vodnikove domačije Tina Popovič, so na Vodnikovi domačiji "želeli vzpostaviti odprt prostor izmenjave mnenj in prepleta raznolikih glasov". V ospredju festivala so spodbujanje branja kvalitetnih knjig, participacija in kritični glasovi. "Itn. je droben festival z velikim sporočilom."

Programska ekipa festivala je sestavljena iz več kot dvajset različnih posameznikov: študentov, dijakov, aktivistov in urednikov. "O programu se veliko pogovarjamo, skušamo ugotoviti, kaj nas zanima, kaj je v danem trenutku pomembno nasloviti," pove koordinatorica festivala Nika Kovač. "Na začetku programskega leta se vprašamo, kakšne knjige radi beremo, kaj nas je v zadnjem obdobju nagovorilo. To je izhodišče našega dela, iskanja sogovornikov, odpiranja tem. Nato sestavimo izhodišča festivala, ga v procesu dokončno izoblikujemo in na koncu še izvedemo," še doda Aljoša Harlamov, mentor na festivalu.

Matevž Rems je v programski ekipi festivala Itn. že drugo leto. "Izpostavil bi predvsem dogodek Menjalnica poezije. Na njem povežemo uveljavljene in neuveljavljene pesnike in pesnice, ki preberejo pesem drug drugega. Tovrstno branje krepi našo skupnost,« poudarja."

"Sam sem v festival vpet prvič. Všeč mi je, da se veliko pogovarjamo o tem, kako vzpostaviti kritiko obstoječega sistema, na kakšen način so se kritike artikulirale v preteklosti. V ta namen organiziramo tudi dogodek o manifestih, ki ga moderiram sam," k temu še dodaja Andraž Kos, član programskega odbora.

V sodelovanju s Pionirskim domom članice in člani programskega odbora pripravljajo tudi performans po knjigi Bridkost je stvar izpod peresa Maxa Porterja, v sklopu festivala pa bo izšla tudi publikacija s portreti protestnikov, ki so bili kaznovani zaradi izražanja svojih političnih stališč. Namenjena je predstavitvi učinka delovanja represivnih organov. Uredila jo je Alenka Veler.