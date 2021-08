Mladi glasbeniki ostali brez štipendij

Negotovo pričakovanje začetka študija

© Vid Skumavec

Ministrstvo za kulturo letos zaradi pomanjkanja denarja ne namerava objaviti razpisa za štipendije za dodiplomski študij mladih glasbenikov v tujini. Zdaj se nekateri, skupaj z njihovimi starši, sprašujejo, ali bodo finančno sploh zmogli študij, za katerega so se tako trudili vsa leta prej. Maturanti ljubljanskega konservatorija za glasbo in balet so se zato s pismom že obrnili na pristojno ministrstvo.

V pismu so ministrstvo pozvali, naj odpre razpis in na ta način pomaga bodočim poklicnim umetnikov, saj »študij v tujini za študente in njihove družine pomeni veliko finančno obremenitev in je za marsikoga kljub izrednim uspehom in dosežkom na državni in mednarodni ravni nedosegljiv«. Ravno ta štipendija je edina oblika finančne pomoči – če ne štejemo Zoisove –, ki jo država ponuja mladim glasbenikom. »Zato nas pomanjkanje razpisa postavlja v neugoden položaj,« so zapisali in opozorili, da se nekateri v tujino odpravljajo tudi zaradi tega, ker v Sloveniji nimamo razpisanih ustreznih smeri za nadaljevanje študija – kot je recimo študij jazza.

Ker bodoči študenti o odločitvi ministrstva prej niso bili obveščeni, jim izguba štipendije predstavlja tudi težave pri vpisu na študij v Sloveniji – v pričakovanju študija v tujini doma kakopak sprejemnih izpitov niso opravljali.

Na ministrstvu odgovarjajo, da zaradi omejenih sredstev preprosto nimajo možnosti razpisati takega števila štipendij – zato so se odločili zgolj za en razpis (gre za štipendije za podiplomski študij v tujini). Enako so na ministrstvu ravnali leta 2018. Lani so na razpisu za dodiplomski študij razdelili 22 štipendij v višini 651 evrov mesečno, letos pa skupno štipendirajo 86 študentov v tujini.

Ker bodoči študenti o odločitvi ministrstva prej niso bili obveščeni, jim izguba štipendije predstavlja tudi težave pri vpisu na študij v Sloveniji – v pričakovanju študija v tujini doma kakopak sprejemnih izpitov niso opravljali.

Na odločitev ministrstva so se odzvali tudi v Levici, kjer so mladim glasbenikom izrazili podporo, hkrati pa bili kritični do odločitve ministrstva, do katere naj bi domnevno prišlo zaradi pomanjkanja sredstev. »Medtem se je minister Vasko Simoniti še nedavno hvalil z rekordno visokim proračunom za kulturo v letu 2021, pred nekaj tedni pa sklenil še kravjo kupčijo s graditelji dvorca Schellenburg v Ljubljani, ki jim v zameno za darilo 1,5 milijona evrov ministrstvu ne bo treba zgraditi nove dvorane za kulturne dogodke, h kateri so se zavezali v zameno za rušenje Kolizeja,« so zapisali. »Zato nikakor ne moremo sprejeti obrazložitve, ki so jo prejeli dijaki Konservatorija za glasbo in balet, in pozivamo pristojne na ministrstvu, naj nemudoma poiščejo ustrezno rešitev za podporo našim izstopajočih mladim glasbenikom, še preden se začne študijsko leto, ki bo tako in tako že prineslo več kot dovolj negotovosti.«