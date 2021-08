Na ogled samo še danes: Proticepilna zarota

Od kod anticepilstvo?

Dokumentarni film Proticepilna zarota avtorice Colette Camden (The Anti-vax Conspiracy, Caravan and Quicksilver Media production, 2021) je na multimedijskem predvajalniku RTV Slovenija RTV4D na voljo za ogled samo še danes.

Od kod anticepilstvo, kdo so protagonisti tega gibanja in kakšni so strahovi, mnenja in prepričanja posameznikov, ki so del njega?

Film si je ogledala tudi Stanka Prodnik >>