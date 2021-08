FOTO: »Neonacizem in fašizem nista in ne moreta biti v javnem interesu!«

Delavke in delavci v kulturi so z Razstavo v javnem interesu opozorili na spornost Društva za promocijo tradicionalnih vrednot

© Janez Zalaznik

Aktiv delavk in delavcev v kulturi je danes ob 15. uri na pročelju stavbe ministrstva za kulturo izvedel 9. protestno akcijo za kulturo s sloganom Razstava v javnem interesu.

"Neonacizem in fašizem nista in ne moreta biti v javnem interesu! Od organizacij v javnem interesu moramo pričakovati, ne le izkazovanje izjemnih dosežkov in zaslug na področju kulture (kar v primeru Društva za promocijo tradicionalnih vrednot nikakor ni razvidno), temveč v prvi vrsti spoštovanje najbolj temeljnih načel naše družbe (nenasilnost, tolerantnost do drugače mislečih, spoštovanje človekovih pravic in vladavina prava). Kot je razvidno iz mnogih objav, izjav in dejanj, pa je v praksi delovanje konkretnega društva in njegovih predstavnikov popolno nasprotje teh načel," so zapisali v aktivu in pozvali ministrstvo za kulturo in vse parlamentarne stranke, da "nemudoma ukrepajo in takoj ukinejo status organizacije v javnem interesu Društvu za promocijo tradicionalnih vrednot".

© Janez Zalaznik

V sporočilu za javnost so obenem sporočili, da zgolj verbalna obsodba neonacističnih in sovražnih izjav ter groženj, brez kakršnegakoli konkretnega ukrepanja ne pomeni nič, saj po njihovem tovrstnim organizacijam zgolj omogoča, da delujejo naprej z državno podporo, kandidirajo na razpisih za javna sredstva in še naprej premikajo meje sprejemljivega javnega govora in delovanja v smer sovraštva, groženj in odkritega občudovanja nacizma.

Na današnji popoldanski akciji so zato v javnem prostoru jasno in nazorno prikazali stališča, izjave in delovanje vidnih članov prej omenjenega društva.