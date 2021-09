Slovenski filmi v Rimu

Prvi vikend s slovenskim filmom

Posledice

Osrednja kinodvorana v Rimu Casa del cinema bo konec tedna ponudila nabor slovenskih filmov pod naslovom Slovenski film - blizu in daleč. Med drugim bodo prikazali prvenec Darka Štanteta Posledice, dokumentarec Playing Men režiserja Matjaža Ivanišina, Ne pozabi dihati režiserja Martina Turka in restavrirano klasiko Franceta Štiglica Dolina miru.

V letošnjem juniju in juliju so predstavili sodobne filme iz Bolgarije, Nemčije, Litve in Irske. V soboto 11. in nedeljo 12. septembra pa bo potekal prvi vikend s slovenskim filmom z naslovom Slovenski film – blizu in daleč. Naslov dogodka poudarja številne povezave slovenske in italijanske filmske produkcije, kar pa se ne odraža tudi na področju prikazovanja, saj je slovenski film redek gost pri italijanskem in rimskem filmskem občinstvu. Projekcija v rimski filmski hiši poskuša zapolniti to vrzel in prinaša nekaj filmov, ki so že bili prikazani na italijanskih filmskih festivalih.

Predstavljen bo film Posledice (2018), prvenec Darka Štanteta, ki so ga predvajali na številnih svetovnih festivalih, v Italiji pa so ga premierno predstavili leta 2019 na MedFilm festivalu. Film je nastal v produkciji Temporama in je imel redno distribucijo v Franciji, Nemčiji, Veliki Britaniji, Irski in ZDA.

i8nXEcT04K0

Dokumentarni film Playing Men (2017) režiserja Matjaža Ivanišina so v Italiji prvič predstavili leta 2018 na tržaškem filmskem festivalu, leta 2021 pa je bil izbran med 10 najboljših dokumentarcev, ki so imeli francosko distribucijo v zadnjih dveh letih. Film, ki je nastal v produkciji Nosorogi, bo rimska premiera, kot tudi Ivanišinov kratki dokumentarni film Che Sara (2002), ki ga je posnel v času študija na AGRFT. V njem nam predstavi Saro, dekle iz predmestja Ljubljane, ki jo je nagovoril Bog.

zC-MGa0W4Ws

Rimsko premiero bo končno doživela tudi digitalno restavrirana slovenska klasika Dolina miru (1956) režiserja Franceta Štiglica, premierno prikazan leta 1957 na festivalu v Cannesu, kjer je John Kitzmiller za vlogo ameriškega pilota prejel glavno nagrado in postal prvi temnopolti igralec z največjo nagrado na velikem filmskem festivalu. John Kitzmiller je svojo igralsko pot začel ravno v Rimu, kjer ga je ob koncu druge svetovne vojne odkril režiser Luigi Zampa.

Leta 2016 so se v Cannesu ponovno poklonili novi verziji filma v programu Cannes Classics, ki sta se ga udeležila oba otroška igralca v filmu – Tugo Štiglic in Eveline Wohlfeiler.

Vikend s slovenskim filmom se bo zaključil s filmom Ne pozabi dihati (2019) režiserja Martina Turka, ki je ravno pred dvema letoma imel svetovno premiero na rimskem filmskem festivalu, v paralelni in neodvisni festivalski sekciji Alice Nella Citta, posvečeni filmom za mlado občinstvo. Film, ki je nastal v produkciji Bela film, je tudi italijanska koprodukcija.

phMcUUGTGKc

Vsi filmi bodo predvajani z italijanskimi podnapisi, predstavil pa jih bo Giulio Casadei, umetniški direktor MedFilm festivala, kjer bo na naslednji izdaji od 5. do 14. novembra slovenski film v fokusu.