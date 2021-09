Problematika spolov

Razstava v Mestni galeriji z naslovom Naj bo Kvir!

Filip Vurnik

V Mestni galeriji Ljubljana bodo 16. septembra ob 19. uri odprli razstavo LGBTIQ+ z naslovom Naj bo Kvir!. Gre za obsežen pregled ustvarjanja, ki je povezano s problematiko spolov. Razstava prinaša likovne poglede in misli izbranih umetnic in umetnikov, ki so tudi družbeno kritični, a hkrati razvijajo sodobno avtorsko in estetsko izpovednost. Na odprtju bo izveden Buto plesni performans (Jernej Škof: Srečevanja, vrzeli in sledi; glasba: Maja Pahor). Avtor razstave: Brane Mozetič, kustos razstave: dr. Sarival Sosič.

Na razstavi v Mestni galeriji Ljubljana razstavlja deset ustvarjalk in ustvarjalcev, ki s prepoznavnim likovnim jezikom zaznamujejo in opredeljujejo sodobno slovensko in širšo likovno umetnost: Andrej Brumen Čop, Andreja Gomišček, Jasna Klančišar, Neža Knez, Andrea Knezović, Gašper Kunšič Aprilija Lužar, Miha Satler, strtgm, Filip Vurnik.

Andrej Brumen Čop razvija svoje ustvarjanje v tesni povezavi z življenjskimi dogodki. Andreja Gomišček v svojih delih, skozi prizmo lezbičnega in feminističnega dogajanja problematizira družbena vprašanja. Jasna Klančišar se posveča dokumentarnim fotografskim projektom, zanimajo jo predvsem teme marginaliziranih skupin. Gašper Kunšič v svojem delu pogosto izhaja iz svoje biografije, pri čemer uporablja razstavne procese za premislek in rekontekstualizacijo poteka zasebne in kolektivne zgodovine. Aprilija Lužar svoj umetniški izraz usmerja v formalne raznolikosti in slogovne pestrosti ter je vsebinska osredotočena na žensko v družbi in njeno spolno življenje.

Neža Knez s poseganjem v funkcije in identitete različnih prostorov razkriva nove lastnosti in preizprašuje predvsem tiste vsebine, ki nastajajo izven samoumevnih predstav. Andrea Knezović ustvarja dela prežeta z močnimi političnimi referencam, ki se nanašajo na družbene strukture in politizacijo intimnega v sodobnem okolju. Miha Satler išče povezave med družbenim okoljem in njegovim vplivom na posameznika. Strtgm izpostavlja sodobno in kritično usmerjeno likovno poetiko, Filip Vurnik pa se loteva predvsem tematik transspolnosti, transspolnega telesa, transfobije in tematike spola v povezovanju z nasiljem in osebno življenjsko zgodbo.

V sredo, 6. oktobra ob 13. uri bodo pripravili okroglo mizo LGBTIQ+ v slovenski umetnosti, na kateri bodo dodelovali: Nina Dragičević, Tatjana Greif, Brane Mozetič, Domen Ograjenšek, Nataša Velikonja in Rok Vevar.

"Želimo si, da razstava Naj bo kvir! s svojo neposrednostjo, pronicljivostjo, jasno narativnostjo in čisto likovno podobo dodaja sodobni likovni umetnosti tako aktualno teoretični kot likovni značaj, torej, da razstava likovno estetsko in vsebinsko aktivno spodbudi nove in nove razstave ter vedno bolj poglobljeno raziskovanje in analiziranje," so zapisali v Mestni galeriji.