Projektni prostor za najmlajše generacije ustvarjalk in ustvarjalcev

Nova umetniška iniciativa

Na Gosposki ulici 16 v Ljubljani bodo 15. sepembra ob 12. uri odprli projektni prostor R Space. Nova umetniška iniciativa Ravnikar Gallery Space je nastala v sodelovanju z ZRC SAZU in je namenjena najmlajši generaciji ustvarjalk in ustvarjalcev, ki se bodo predstavljali pretežno v medijih slikarstva, risbe in kiparstva.

Sodelujoče umetnice in umetniki bodo lahko skozi nestandardiziran format razstav, predvsem pa njihovemu ustvarjalnemu procesu prilagojen potek realizacije razstave, z raznolikimi metodami raziskovali in tolmačili pojem prostora, interpretiranega bodisi v njegovih pojavnih oblikah bodisi kot abstraktne metaforike. Razstave v svoji začetni obliki ne bodo končna, zaključena celota ustvarjalnega procesa, temveč bodo sestavljene iz treh razvojnih faz in se bodo v prvem tednu po odprtju še spreminjale.

Prva se bo predstavila umetnica Janja Kosi z razstavo Predlog serviranja, ki je bila deloma že prikazana v galeriji DobraVaga in na festivalu sodobne umetnosti Art Stays. Projekt je osnovan je na ideji razglednice kot nosilke podobe najsijajnejših arhitekturnih in drugih znamenitosti, s katerimi se kraj ponaša, le, da se na njih bleščijo ilustracije trgovskih centrov verige Ikea iz 11 različnih mest. Po predlogah razglednic je nato izdelala modularne papirnate modele upodobljenih zgradb, katerih posamični kosi so lahko svobodno sestavljeni v poljubne kompozicije. V zadnjem koraku je nastale formacije v iluzionistični potezi upodobila še na platnih; kot bi korak za korakom sledila napotkom za sestavljanje pohištva, je umetnica v verigi zaporednih, dobro premišljenih intervencij posegala v raznovrstne materiale in medije tako, da je naposled dosegla privlačno podobo končnega, reklamnega izdelka.

V novi postavitvi Kosi nadaljuje svoje raziskovanje arhitekture kot procesa in kraja dogodka, izkušnje, zgodbe. Spomine na družinske izlete v Ikeo je povezala z razmišljanjem, da lastno (pre)bivanje osmišljamo skozi arhitekturo, brez katere si bivanja sploh ne znamo predstavljati. Specifičen prostor (grajena struktura) postane arhitektura šele, ko je vanj vpeta živa zgodba ljudi, ko pridobi izkušnjo, ki se z njim spoji do te mere, da lahko značilno oblikovanje nekega prostora postane znak za izkušnjo samo; v tem primeru bo za umetnico nakupovanje v Ikeinih trgovskih centrih za zmeraj povezano z njeno arhitekturno formo in otroškimi spomini, vezanimi nanjo .Umetnica bo razstavo (iz)gradila postopoma, v več stopnjah, ki se bodo ujemale s prej opisanimi fazami njenimi umetniških postopkov.

Janja Kosi je študirala slikarstvo na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani, kjer je leta 2016 diplomirala, v letu 2020 pa študij zaključila z magistrsko nalogo Vsakdanjost heterotopičnega prostora in naslovom praktičnega dela X°Y’Z’’ N – A°B’C’’ E, za katero je prejela nagrado ALUO za izjemne ustvarjalne in študijske dosežke. Del študija je preživela na izmenjavi na Hochschule für Grafik und Buchkunst v Leipzigu. Ustvarja na področju vizualne umetnosti, slikarstva, ilustracije in animacije. Do sedaj se je predstavila na samostojnih razstavah Predlog serviranja (DobraVaga, Ljubljana 2021), darling the roof is leaking (Galeriji DLUL, Ljubljana 2019), in na mnogih skupinskih razstavah, na primer Art Stays (galerija Fo.Vi, Kidričevo, 2021), EKO8 (UGM-MTT, Maribor 2021), Začasno. Do nadaljnjega. (Fotopub, Ljubljana 2020), Dnevi zaganjanja EKO 8 (UGM-MTT, Maribor 2020), 4WD; Policentričnost slikarskih vprašanj v opusih štirih avtoric (Galerija Moderna, Zagreb 2020), Another time and place (Improper Walls, Dunaj 2019).