O sistemu apartheida in okupacije, ki ga Izrael izvaja na zasedenih palestinskih ozemljih

Kulturna ambasada Palestine od 21. do 23. septembra v Ljubljani

Granatna jabolka in mira

Od 21. do 23. septembra bo v Ljubljani že deseto leto potekala Kulturna ambasada Palestine, ki je letos namenjena temi zemlje. Gre za letni dogodek, katerega namen je odpreti prostor za palestinsko zgodbo, spodbuditi razmišljanje in širiti razumevanje o dogajanju v Palestini skozi palestinsko kulturo, literaturo, glasbo, kulinariko, zgodovino in glas. "Hkrati želimo javnost osveščati o sistemu apartheida in okupacije, ki ga Izrael izvaja na zasedenih palestinskih ozemljih, ter iskanju učinkovitih sredstev, s katerimi bi bilo mogoče pritisniti na izraelsko vlado in izzvati spremembe v njihovi politiki apartheida ter vojnih zločinov," so zapisali v Gibanju za pravice Palestincev.

V torek, 21. septembra ob 18. uri bodo v Galeriji Janeza Boljke odprli fotografsko razstavo Al Ard - Zemlja, s katero želijo predstaviti nezlomljivo vez med palestinskim narodom in njihovo zemljo. Palestinski pesnik Fawzi Abder Rahim iz Maribora, bo prebral nekaj pesmi iz svoje zadnje zbirke Do kdaj. Razstava je nastala v sodelovanju s fotografinjo in raziskovalko palestinskih vezenin, Fatimo Abbadi ter s priznanim palestinskim slikarjem Khaledom Houranijem.

V sredo, 22. septembra se dogajanje seli v Vodnikovo domačijo, kjer se bo ob 18.30 začel pogovor "Palestinska zemlja: kjer se vse začne in konča." Gosta prek video-konference bosta Fareed Taamallah, novinar in soustanovitelj prostovoljske iniciative Sharake ter njegov sin Eyad Taamallah, aktivist in podiplomski študent, ki bosta osvetlila vsakodnevni boj za zemljo na okupiranih ozemljih Palestine pod izraelskim nadzorom. Iz Berlina bo prišla Fidaa Zaanin, aktivistka in študentka, ki bo spregovorila o sledeh, ki jih zemlja pušča v palestinski literaturi in kulturi. Pogovor bo povezovala novinarka Kristina Božič.

Pogovoru bo sledilo predvajanje dokumentarnega filma Nun Wa Zaytoun (Črka v besedi oljka, 2014), ki ga je posnela Emtiaz Diab. Film prikaže popotovanje filmarja, ki želi prebivalcem v odročnih vaseh na okupiranem Zahodnem bregu omogočiti ogled filma, in kako je vez med Palestinci in Palestinkami ter njihovo zemljo vsaj tako trdna kot med oljko, njenimi koreninami in vejami.

Zadnji dan, v četrtek 23. septembra ob 20. uri bo v Slovenski kinoteki projekcija celovečernega filma Al-mor wa al rumman (Granatna jabolka in mira, 2008), režiserke Najwa Najjar. Film je dobitnik vrste mednarodnih priznanj, med drugim na mednarodnem filmskem festivalu v San Sebastianu (2008) in na Doha Tribeca Film Festivalu (2009). Filmu bo sledil pogovor s filmsko kritičarko Petro Meterc.

