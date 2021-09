Knjiga Nicka Cavea o letih po sinovi smrti

Vera, upanje in pokol bo izšla naslednjo jesen

Nick Cave

Nick Cave bo v novi knjigi Vera, upanje in pokol, ki bo izšla naslednjo jesen, predstavil svoj pogled na leta po sinovi smrti. Nastala je na podlagi več kot 40 ur pogovorov z novinarjem Observerja Seanom O'Haganom, v njej pa je opisano življenje avstralskega rock pevca v zadnjih šestih letih in razmislek o idejah, kot so vera, umetnost in žalost.

Caveov 15-letni sin Arthur je umrl julija 2015, ko je po eksperimentiranju z LSD-jem padel s pečine v Brightonu. Od takrat je pevec pristal na zelo malo intervjujev, obdobje razmisleka, ki ga je spodbudilo zaprtje zaradi covida-19, pa ga spodbudilo k ustvarjanju knjige, ki jo je njen založnik Canongate označil za "poklon tišini", poroča spletni portal The Guardian.

"Pogovor s Seanom O'Haganom v teh negotovih časih je bil nenavaden, a hkrati prijeten," je dejal Cave, pri čemer je po 40 urah pogovora z novinarjem namignil, da o tem obdobju svojega življenja ne namerava več govoriti.

O'Hagan, ki Cavea pozna že 30 let, je dejal: "To je knjiga intimnih in pogosto presenetljivih pogovorov, v katerih Nick Cave iskreno govori o svojem življenju, glasbi in dramatični preobrazbi, ki jo je povzročila osebna tragedija. Ponuja globok vpogled v edinstven um enega najbolj izvirnih in izzivalnih umetnikov našega časa ter raziskuje kompleksno dinamiko med vero in dvomom, ki predstavljata temelj njegovega dela."

Guardian je še navedel, da je Cave v preteklosti napisal več knjig, med drugim dva romana in knjigo The Sick Bag Song iz leta 2015, ki je pripovedovala o severnoameriški turneji s svojo skupino Bad Seeds. Cave je napisal tudi scenarija za filma Johna Hillcoata Ponudba in Brez zakona.

Cave od leta 2018 s svojim tedenskim glasilom The Red Hand Files odgovarja na vprašanja svojih oboževalcev o svojem življenju. Leta 2020 je odprl tudi spletno stran Cave Things, preko katere prodaja stvari, ki jih je sam zasnoval, pridobil in oblikoval.

