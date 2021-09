»Prej je on varoval nas – zdaj mi varujemo njega«

Četudi vas formula 1 ne zanima, si poglejte tale presenetljivo intimni dokumentarec

Schumacher: Dirka življenja (Hanns-Bruno Kammertöns, Vanessa Nöcker & Michael Wech, 2021)

Četudi vas formula 1 ne zanima, si poglejte tale presenetljivo intimni doku: Michael Schumacher je namreč tako dober lik, da imate občutek, da gledate igrani film. Prišel je z dna (»Vedno smo uporabljali najcenejšo opremo«), v gokartu je tekmoval za Luksemburg, nihče ga ni jemal resno, a je nenadoma ogrozil Ayrtona Senno, ki se je v Imoli smrtno ponesrečil, ko je »bežal« pred njim, napak ni nikoli priznal, z avtom se je tako zlil, da se je prelevil v serijskega zmagovalca, po prestopu k Ferrariju je moral začeti znova, s tekmeci je skušal fizično obračunati, spet je začel serijsko zmagovati, vsako njegovo dirko bi lahko naslovili Dirka življenja, postal je dirkaški rekorder, bil je lačen in maničen, ekstremno motiviran in dominanten, nor na karaoke in comebacke – in sneg.

Bolje bi bilo, če bi se držal dirkališč. Kako je z njim zdaj, ne izvemo – očitno je res dobil zasebnost, kakršne prej, ko je še dirkal, ni imel. »Prej je on varoval nas – zdaj mi varujemo njega,« pravi njegova žena. Vse bo preživel. A natanko tako je vedno dirkal: kot da gre za golo preživetje. (Netflix)