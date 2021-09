Danes se začenja festival Sonica

Tema letošnjega festivala je Labirint odpira pot koži

Tuomas A. Laitinen

Z odprtjem samostojne razstave finskega umetnika Tuomasa A. Laitinena v +MSUM se danes začenja 13. festival Sonica. Do 2. oktobra se bo na osmih ljubljanskih prizoriščih zvrstilo deset dogodkov, na katerih se bo predstavilo več kot 20 tujih in domačih umetnikov. V sodelovanju z Mestom žensk se bo festival zaključil s koncertom Aishe Devi.

Tema letošnjega festivala Labirint odpira pot koži, izhaja iz naslova kompozicije Maryanne Amacher, ustvarjene za plesno družbo koreografa Merceja Cunninghama in služi "kot izhodišče za raziskovanje nevidnih sil, ki obdajajo in izvirajo iz naših teles, so v odnosu z našim okoljem, same med seboj in z mnogimi entitetami, ki nas sestavljajo".

Med gosti letošnje izdaje je finski umetnik Tuomas A. Laitinen, ki v svojih raziskavah prepletenosti medvrstnega sobivanja dela z gibljivimi slikami, zvokom, svetlobo, steklom, kemičnimi in mikrobnimi procesi ter z algoritmi. Že od leta 2016 v delu svojega umetniškega raziskovanja in prakse dotika raziskav razmišljanja in zavedanja ne-človeških umov, še zlasti hobotnic. V +MSUM bo predstavil video delo Hemocianin, ki vzporeja prizore vročega tekočega stekla in telesne gibe hobotnice.

V torek bo v Slovenski kinoteki projekcija filma Balada o Genesis in Lady Jaye (2011) v režiji Marie Losier, glasbeni del pa bo v sredo na novem prizorišču v Muzeju za arhitekturo in oblikovanje (MAO) zaznamovala predstavitev novega albuma domačega Octexa z naslovom Mindrifft.

Pred tem so organizatorji s SIGIC-em in Centrom za Kreativnost pripravili diskurzivni program s številnimi gosti, na katerem bo med drugim govora o orodjih, ki jih lahko uporabi mlad glasbenik za prodorno kariero ter o arhivu ameriške skladateljice in umetnice Maryanne Amacher, ki so se ji poklonili z izbiro festivalske teme.

Na tradicionalnem koncertu v CUK Kinu Šiška bo nastopil Shackleton, v Klubu Cankarjevega doma pa se obeta nastop glasbenikov, ki so sami izdelali svoja glasbila. Zaključni sobotni festivalski večer bo potekal v sodelovanju z Mestom žensk in bo po napovedi zaznamovan s "prevratniško, alkemistično žensko mistiko". Nastopila bo Aisha Devi, katere performansi povzdigujejo prisvojene vzorce pop in rave kultur, ob njej pa bosta oder zasedli še Jessika Khazrik in Kezz.

Del festivala je tudi skupinska razstava Brezmejni umi telesa v Galeriji Equrna, ki jo je kuriral Brandon Rosenbluth.