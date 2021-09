Eksistenčna stiska mladih izobražencev

Krstna uprizoritev drame Nekoč se bova temu smejala

© Peter Giodani

Na Mali sceni Mestnega gledališča ljubljanskega bo 28. septembra ob 20. uri krstna uprizoritev drame Nekoč se bova temu smejala v režiji beograjske režiserke Anje Suša. Gre za dramatizacijo romana Ljubezenski roman (2015) sodobne hrvaške pisateljice, dramaturginje, performerke in režiserke Ivane Sajko, ki trenutno živi in ustvarja v Berlinu. V drami je subtilno orisala eksistenčno stisko mladih izobražencev v sodobni posttranzicijski družbi. Nemožnost zaposlitve in prekarni boj za preživetje mladim preprečujeta, da bi se postavili na svoje noge in zaživeli dostojno življenje.

Ona je nadarjena igralka brez redne službe, zato se preživlja s ponižujočimi priložnostnimi zaposlitvami, On pa obetaven pisatelj, ki sanja o tem, da bo napisal uspešnico, medtem ko s pisanjem člankov in kolumn služi drobiž. Njuni honorarji ne zadoščajo za najemnino, sanje o rednem delu in uspešni karieri pa za oba postajajo zmeraj manj uresničljive. Ko se jima rodi otrok, ki ga nista načrtovala in ki si ga ne moreta privoščiti, se njun odnos še dodatno zaostri.

Avtorica ne razčlenjuje le odnosa med Njo in Njim, ki je zaradi naraščajočih pritiskov vse bolj odtujen, medsebojno obtožujoč in včasih odkrito sovražen, temveč lucidno izriše tudi lik Otroka, ki že čuti posledice problemov in frustracij svojih staršev. Prikaže družbo, v kateri peščica bogatih ne razume množice revnih, med vrsticami igre pa se tudi sprašuje, ali je morda zdaj primeren čas za socialno revolucijo in pravičnejšo ureditev sveta.

"Roman je subtilen prerez družbenega trenutka in prostora, ki ga je prehitra tranzicija, sestavljena iz neusmiljenega razvoja kapitalizma in znanosti, pustila popolnoma razklanega ter tako tlakovala pot do njegovega propada, vsakodnevnega pekla v majhnih količinah.

"Sajko skozi celoten roman transparentno prikaže, da morda prav nikoli ne bomo povsem prepričani, kaj partnerski odnos sploh je, kako je neizpodbitno povezan z okoljem, družbo in politiko, v katere je postavljen, kako je lahko preteklost prav tako meglena kot prihodnost in kako je tisto, kar se zgodi med dvema, ambivalentno in popolnoma nepredvidljivo," je zapisala asistentka dramaturginje Nika Korenjak.

Igrajo Ajda Smrekar, Filip Samobor, Voranc Boh, Tanja Dimitrievska, Lena Hribar Škrlec, Jaka Lah in Gašper Jarni.

Prevajalka; Polona Glavan, dramaturginja: Petra Pogorevc, kostumografinja: Maja Mirković, svetovalec za gib: Damjan Kecojević, asistentka dramaturginje: Nika Korenjak, asistent scenografke: Janez Koleša, asistentka kostumografinje: Nina Čehovin, lektor: Martin Vrtačnik, oblikovalec svetlobe: Boštjan Kos, oblikovalec zvoka: Tomaž Božič.

