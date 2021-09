»Umetnost je lahko bolj eksperimentalna in radikalna od znanosti«

Do 30. septembra v TAM-TAMovi galeriji Figovec v Ljubljani plakati na temo podnebnih sprememb

© Asiana Jurca Avci

Do 30. septembra je v TAM-TAMovi plakatni galeriji Figovec na ogled razstava plakatov z naslovom 47° Celzija v senci. Plakate na temo podnebnih sprememb so oblikovali avtorji in avtorice z različnih koncev sveta, razstavo pa sta pripravila TAM-TAM Inštitut in Fundacija Brumen.

Za podnebne spremembe in globalno segrevanje je kriv naš ustaljeni, prevladujoči način življenja. Razstava skozi plakatno umetnost javnosti podaja signal, da se proces globalnega ogrevanja ne bo ustavil brez radikalnih sprememb v vrednotah globalne družbe. 30 oblikovalsko dovršenih plakatov na ustvarjalen in izviren način glasno izpostavlja najpomembnejšo globalno temo sveta v 21. stoletju, podnebno krizo. Zbirka plakatov je izšla že leta 2009, ko se razsežnost problema še ni zdela tako pereča.

"Če ne želimo klavrne prihodnosti bivanja na tem planetu, moramo okoljsko krizo, največji izziv naše generacije, vzeti skrajno resno in primerno ukrepati. Pri tem imata oblikovanje in umetnost nezanemarljivo družbeno vlogo pri nagovarjanju množic, ustvarjanju javnega diskurza in trendov. Oblikovanje je tudi nepogrešljiv del najprej snovanja izdelkov in nato propagandnega stroja za pospeševanje njihove prodaje, kar da oblikovalcu redko priložnost otipljivega vpliva. Umetnost na drugi strani pa si lahko privošči biti kritična in glasna, ali pa raziskovati rešitve za nastalo situacijo, pri čemer je lahko v svojih metodah bolj eksperimentalna in radikalna od znanosti," je o tematiki zapisal intermedijski umetnik in fotograf Nejc Trampuž, ki je del ekipe Mladi za podnebno pravičnost.

© Asiana Jurca Avci

Izbrani plakati so del zbirke Festivala plakata Ljubljana 2009, ki ga je organizirala Fundacija Brumen pod umetniškim vodstvom Radovana Jenka. Vsi takrat prijavljeni plakati so združeni v dveh knjižnih zbirkah: Poster festival Ljubljana '09: Mojstrovine/ Masterpieces in Katalog Poster festival Ljubljana '09: Tekmovanje – Competition. Zbirki sta še vedno v prodaji.

Na razstavi se predstavljajo: Norito Shinmura (Japonska), Annik Troxler (Švica), Andrew Lewis (Kanada), Fang Chen (ZDA), Zarja Menart (Slovenija), Lin Horg-Jer (Tajvan), Niklaus Troxler (Švica), Gaja Mežnarič Osole (Slovenija), Henry Steiner (Kitajska), U.G.SATO (Japonska), Andreja Goetz (Slovenija), Hilppa Hyrkäs (Finska), Ana Baraga (Slovenija), Anja Šlibar (Slovenija), Romana Radakovič (Hrvaška), Hana Stupica (Slovenija), Primož Zorko (Slovenija), Luka Mancini (Slovenija), Miha Kosmač (Slovenija), Miha Erjavec (Slovenija), Aljaž Vindiš (Slovenija), Filip Burburan (Hrvaška), Tomek Głowacki (Poljska), Laura Dal Maso, Mauro De Toffol (Italija), Martina Hribar (Slovenija), Mathilde Fallot (Francija) in Radovan Jenko (Slovenija).