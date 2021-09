Ljubljana, mesto žensk

Od 2. do 18. oktobra bo v Ljubljani potekal 27. mednarodni festival sodobnih umetnosti Mesto žensk

Sylvia

© Hubert Amiel

Od 2. do 18. oktobra bo v Ljubljani potekal 27. mednarodni festival sodobnih umetnosti Mesto žensk, na katerem se bo predstavilo več kot 130 sodelujočih, razdeljen pa bo na tri programske sklope: Z roko v roki, Kolektivni spomin in Kakšno šolo želimo.

Festival bodo odprli 2. oktobra ob 19. uri v Galeriji Alkatraz s performansom in razstavo Dr. Xenie z naslovom Četrti vogal: Pravice za naše boje. Dr. Xenia je novo kolektivno telo celjskih avtoric_jev Andreje Džakušič, Simona Macuha, Keiko Miyazaki in Ive Tratnik. Kuratorji razstave so Ana Grobler, Sebastian Krawczyk in Vesna Bukovec. Ob 21. uri bo v Stari mestni elektrarni sledil koncert transcendentalne rejverske dive Aishe Devi, eksperimentatorke Jessike Khazrik in melodične Kezz.

V Galeriji Škuc pa bodo 5. oktobra odprli razstavo Prikriti kurikulum Annette Kraus, ki se ukvarja z vprašanjem, kako mladi v srednji šoli dojemajo in raziskujejo prikriti kurikulum; kako se v svojem šolskem vsakdanu soočajo s tem, kar se naučijo onkraj uradnega kurikuluma, ne da bi bilo to nujno opazno.

V sodelovanju z dijaki in dijakinjami ter Lutkovnim gledališčem Ljubljana in pod mentorstvom Nataše Živković in Sare Šabec bodo 9. oktobra na Šenjakobskem odru premierno uprizorili predstavo Vse je v redu, v kateri raziskujejo institucijo šole. Dijakinje in dijaki, izbrani na avdiciji, so v letu zapiranja šol in javnega življenja med februarjem in oktobrom 2021 "od blizu" in "na daljavo" raziskovali institucijo šole. Zanimal jih je ustaljeni šolski red in njegov vpliv na odraščanje, predvsem vprašanje, kaj je v šoli v redu in kaj ne.

Vse je v redu

© Nada Žgank

Med dogodki letošnjega festivala bodo še pester filmski program v sodelovanju s Kinodvorom, sklepno dejanje trilogije besednih solo performanov Simone Semenič z naslovom "me čarovnice" ter slovenske premiere verbalnega performansa Kastracija, ki ga podpisuje Glass Illka, plesnega filma Venera: Med ujetostjo in letenjem Male Kline, plesne predstave Nežni samorog Chiare Bersani ter projekta UFO: Hommage to Katalin Ladik v izvedbi Jule Flierl in Irene Z. Tomažin ter koncert La Folia.

Kastracija

© Matjaž Rušt

V okviru festivala bo potekala tudi delavnica Fertilize Me Maje Smrekar in Gjina Šutića, ki sloni na zamisli o svobodni izmenjavi hormonov s pomočjo nizkocenovnih, participativnih znanstvenih postopkov, ki nudijo alternativo bolečemu in dragemu postopku IVF. Na delavnici bodo gonadotropin pridobili iz lastnih vzorcev urina in ga prenesli na nosljive, po meri oblikovane obliže.

Festival se bo zaključil 18. oktobra v Cankarjevem domu s predstavo Sylvia Fabriceja Murgie. "Pop opera za ženski vokal in devet igralk" reflektira življenjsko in ustvarjalno pot Sylvie Plath. Velika ameriška pesnica se je v kolektivni spomin zapisala kot umetnica in mati, ki je zavrnila odločitev za zgolj eno ali drugo, in tako kot številne druge ustvarjalke-matere za svojo odločitev plačala visoko ceno. Režiser Fabrice Murgia se je poglobil v njene kratke zgodbe, eseje in dnevnike ter ustvaril presunljivo predstavo, v kateri se gledališče izvirno prepleta s filmom in glasbo.

Več o programu na tej povezavi >>