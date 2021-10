Dimnik

(Fejétől bűzlik a hal)

»V počastitev spomina na knapovsko tradicijo Trbovelj in Zasavja smo se na tokratnem obisku @vlada RS v regiji povzpeli na najvišji dimnik v Evropi. Tudi rahel dež nas ni ustavil.«

— JJ je s tvitom sporočil, da človek, ki se mu od višine zvrti, hitro izgubi realitetno kontrolo

»Dostop na dimnik je za nepooblaščene osebe strogo prepovedan.«

— Opozorilni napis ob vznožju največjega evropskega dimnika

»Pred začetkom javne tribune (ob srečanju vlade z zasavskimi župani in gospodarstveniki v Delavskem domu v Trbovljah, op. a.) je civilna družba pred domom pripravila protivladni protest. Več sto zbranih je na protestu z glasnimi vzkliki zahtevalo odstop vlade Janeza Janše. Skušali so priti v dvorano, v katero so vstopali ministri, a jim je policija to preprečila. Protestniki so prinesli transparente, s katerimi so med drugim Janši odrekli gostoljubnost in se izrekli proti privatizaciji, z vzkliki pa oblast naslovili z lopovi in mafijo.«

— Poročilo STA o javni tribuni, ki je bila strogo zaprta za javnost (27. 9. 2021)

»Mož iz ozadja, lobist in podjetnik, 89-letni Božo Dimnik je v veliki dvorani v Cankarjevem domu predstavil knjigo V znamenju ribe ... V dvorani, katere najem je pred leti znašal okoli 10.000 evrov, se je zbralo od 500 do 600 povabljencev, dvorana pa sprejme 1500 duš. Predstavitev knjige Boža Dimnika je vpeljala glasbena skupina Antona Krkoviča s pevko Darjo Gajšek, ki je zapela Avsenikovo Slovenija, od kod lepote tvoje, nadaljeval pa je hrvaški pevec Petar Grašo.

Božo Dimnik je za predstavitev svoje nove knjige na krov največje jahte Cankarjevega doma povabil vrhnji sloj slovenske jare gospode.«

— (Dnevnik, 27. 9. 2021)

Ponedeljek je bil v znamenju Dimnika v Cankarjevem domu in dimnika v Trbovljah. Na videz, razen sovpadanja imen, prav nič, dejansko pa kar preveč skupnega. Božo Dimnik je v svojem slogu najel Gallusovo dvorano, da demonstrira svojo moč, svojo potentnost, svojo neobvladano bahavost. Kdor zares želi predstaviti knjigo, gre v kakšno knjigarno, akademsko kavarno, v klub ali drug prostor, da približa svoj dosežek ljubiteljem knjige in prijateljem. Ljudje, ki so prišli v Gallusovo dvorano, niso prijatelji, pogosto tudi ne prijatelji knjig, niso somišljeniki, ampak kvečjemu pajdaši. Dogodek v Cankarjevem domu je bil podaljšek predstav na jahti nekje v Dalmaciji. V osrednji kulturni hram je bil z jahte prinesen ves napuh, ki ga premore gostitelj in ki ga premorejo gostje. Ni problem vsak udeleženec posebej, problem so vsi skupaj in na kupu ter celofan, v katerega je bila predstava zavita. Če bi predstavo v CD želeli poimenovati, bi najbolj ustrezal naslov »Kaj nam pa morete«. Jara gospoda, ki se prepozna kot nedotakljiva, kot pomembnejša, imenitnejša, boljša od plebsa, ki se prebija iz meseca v mesec, ki težko dostopa do splošnih dobrin, ki jim jih izbrani in izbranci dostavljajo in se na posredovanju redijo. In to v Cankarjevem domu! Pravo onečaščenje Cankarjevega imena. Cankar bi se obračal v preranem grobu, če bi to videl. Kako že je napisal? »To je novica, ki ti jo sporočam iz domovine: dvojno prepričanje je rehabilitirano; sedlo je za mizo med druge čednosti in se redi. ... Ne moreš si misliti, kako se je ta čednost razširila. In po pravici! Lepo se da shajati z njo na svetu: poglej me!« Tako nekako.