Obleke iz Kekčeve dežele

Samostojna razstava Sanje Grcić v mariborski galeriji E2RD

© Nejc Saje

V mariborski galeriji E2RD (Gosposka ulica 34) bodo 6. oktobra ob 18. uri odprli samostojno prodajno razstavo oblačil in modnih dodatkov iz kolekcije "V Kekčevi deželi," modne znamke Firma by Sanja oblikovalke Sanje Grcić. Za kolekcijo je Sanja Grcić prejela lanskoletno nagrado Wearable Art BigSEE.

Sanja Grcić skozi kolekcijo "V Kekčevi deželi" preoblikuje pozabljena oblačila in tehnike njihove izdelave v moderno, urbano preobleko. Tradicionalni krojaški elementi so umeščeni v sodobno silhueto, podaljšano s klobukom Kekec, nastalim v sodelovanju s klobučarstvom Pajk. Vizualno sporočilnost kolekcije dopolnjujejo izseki iz slik slovenske slikarke Tine Dobrajc, ki so s tehniko digitalnega tiska iz tovarne Žolna Šport umeščeni na srajce, obleke, puloverje in majice. S kolekcijo se posveča tudi slovenskim slikarkam, pozabljenemu in zamolčanemu področju sodobne slovenske umetnosti.

© Nejc Saje

Prodajna razstava v Mariborski galeriji E2RD je še zadnja priložnost za nakupe oblačil iz te kolekcije, saj se z njo Sanja Grcić poslavlja od redne prodaje izdelkov s slikami Tine Dobrajc.

Sanja Grcić je mednarodno priznana oblikovalka tekstilij in oblačil, kustosinja razstav s področja modnega oblikovanja, gledališka in filmska kostumografinja. Je lastnica in oblikovalka blagovne znamke Firma by Sanja, ki je na prodaj v izbranih konceptualnih trgovinah v Evropi (Zürich, Gradec, Zagreb, Ljubljana, London, Dunaj) in v ZDA (New York). Je članica zadruge Zoofa in predsednica društva SOTO.

© Sanja Grcić

Kolekcijo oblačil odlikujejo sodobna, urbana silhueta, multifunkcionalnost in tehnološko obdelani naravni materiali v izrazitih barvnih lestvicah. Oblačila so plod rokodelskih veščin v maloserijski izdelavi.