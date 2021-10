Pozicija umetnic post-tranzicijske generacije

Skupinska razstava Tina Konec, Agate Lielpetere in Sare Rman

© Agate Lilepetere

V vitrinah Extended Gallery (pasaža Kina Komuna Ljubljana) bodo, 7. oktobra ob 18. uri odprli skupinsko razstavo Stekleni strop, ki jo je pripravil Poligon kreativni center, na njej pa se bodo predstavile Tina Konec, Agate Lielpetere in Sara Rman. Razstava izhaja iz premisleka o(b) osebnih zgodbah in pozicijah vizualnih umetnic najmlajše, post-tranzicijske generacije, rojene v 90.-h letih, ki je ob splošni prekarizaciji življenja najbolj na udaru. Kuratorka: Teja Kosi.

Teja Kosi in Eva Matjaž sta v kontekstu razstave naredili analizo različnih nagrad, ki jo v Sloveniji podeljujejo za umetniške dosežke in ugotovili, da je situacija katastrofalna in se v večini primerov ne izboljšuje tudi v zadnjem desetletju. Tudi stanje na umetniških akademijah je podobno, saj le manjši delež žensk pride do redne profesure.

Tina Konec (1992) , Agate Lielpetere (1995) in Sara Rman (1992) v risbi, sliki in instalaciji ponujajo vpogled v pogoje znotraj katerih delajo in živijo ter razmerja moči, ki zaradi zakoreninjenosti spolnega razreda in drugih samoumevnosti večkrat ostajajo nevidni. Razstava je tako vizualna pripoved o družbenih pričakovanjih, zahtevah in ovirah, s katerimi se soočajo kot umetnice, ki jih zaznamuje družbeni spol.

Latvijska vizualna umetnica in ilustratorka Agate Lielpetere tematizira neskladje med mitom o uspehu, ki narekuje, da z marljivim delom lahko dosežeš vse, in resničnostjo, kjer je uspeh pogojen z različnimi družbenimi strukturami in mehanizmi. Vprašanja o intimnih in družbenopolitičnih pozicijah umetnic (si) zastavlja risarka in doktorska študentka študija humanistike in družboslovja Tina Konec, ki problematizira, kakšna bi naj bila uspešna ženska (umetnica, znanstvenica) "po naravi": ubogljiva, skromna, prijazna, marljiva. Umetnica Sara Rman pa s serijo Urejen nered (2018–) preizkuša zmogljivosti in izrazne zmožnosti materialov. Ob upogibanju in prilagajanju materialov ugotavlja, da je to pravzaprav prispodoba za način dela in strategijo preživetja znotraj umetnostnega sistema.