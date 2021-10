Popolna blamaža?

Še vedno ni znano, kdo nas bo zastopal na Beneškem bienalu 2022, prav tako ne, kje bo razstavljal

Marko Peljhan je s projektom »Here we go again … SYSTEM 317« na Beneškem bienalu 2019 iskal odgovore na številna vprašanja.

© o: Arhiv Moderne galerije

Beneški bienale sodobne umetnosti je ena najpomembnejših mednarodnih umetniških razstav. Doslej so ga pripravili 58-krat, naslednja, 59. izdaja se začne maja prihodnje leto. Številne države so nanjo že dodobra pripravljene. Nemčija je denimo oglase, ki vabijo k ogledu projekta umetnice Marie Eichhorn, objavila februarja in nemški paviljon vse odtlej velja za enega najzanimivejših na prihajajoči razstavi.