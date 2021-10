Vpogled v električno aktivnost naših možganov

Umetniško-raziskovalni projekt Dalee Kovačec

V Osmo/zi Ljubljana bodo 13. oktobra ob 19. uri odprli razstavo Dalee Kovačec z naslovom Projekcije uma, v katerem umetnica nadaljuje svoje raziskovanje vplivov digitalnih in informacijskih tehnologij na človekove zaznave, ki ga v raznolike in vsebinam prilagojene umetniške medije kontinuirano prevaja že dlje časa. Pri tem se naslanja na svoje starejše delo Until the end of memory, v katerem je z apropriacijo javno dostopnih posnetkov vsakodnevnega življenja uporabnikov svetovnega spleta razmišljala o sodobnih načinih dokumentiranja in arhiviranja naših življenj ter njegove prezentacije in percepcije. Kuratorka: Anja Guid.

Umetniško-raziskovalni projekt, ki ga s svojo participacijo vsakič znova generira in formira gledalec sam, sestoji iz interaktivne prostorske postavitve, v kateri je z uporabo elektroencefalografije gledalcu omogočen posredni vpogled v električno aktivnost njegovih možganov med moderirano izkušnjo spominjanja. Intenzivna, neposredna in v (ne)zavedno prodirajoča intermedijska izkušnja gledalca sooča s človeku imanentno nujo po dokumentiranju lastnega življenja in s sodobnim imperativom deljenja pogojeno potrebo po njegovem razkrivanju in razkazovanju.

"Z vizualizacijo nevrološke aktivnosti posameznika ter problematiziranjem akta deljenja delo aludira na dandanes vse manj jasno mejo med zasebnim in javnim ter s tematiziranjem vstopanja tehnologij v najintimnejše prostore naših življenj spodbuja razmislek o vplivu digitalnih podob, tako tujih kot naših lastnih, na formiranje in potencialno transformiranje v svoji naravi rekonstruktivnega in sugestibilnega človeškega spomina," je zapisala kuratorka Anja Guid.

Predstavitev projekta bodo pospremili predavanje prof. dr. Zvezdana Pirtoška, nevrologa in predstojnika Katedre za nevrologijo na ljubljanski Medicinski fakulteti, ter delavnice medijske pismenosti in varovanja zasebnosti na spletu za dijake srednjih šol ter starejše.