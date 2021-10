»Jaz, visoka 98 cm, se razglašam za meso, mišice in kosti samoroga«

Plesna predstava, v kateri performerka umesti samoroga v lastno telo

© Alice Brazzit

V Španskih borcih v Ljubljani bo danes ob 19. uri v okviru 27. festivala Mesto žensk na ogled solo plesna predstava Nežni samorog italijanske performerke Chiare Bersani. Po predstavi bo sledil pogovor z umetnico, ki ga bo moderirala Alja Lobnik.

"Jaz, Chiara Bersani, visoka 98 cm, se razglašam za meso, mišice in kosti samoroga. Ker ne vidim v njegovo srce, mu bom poskušala vdahniti svoj dih in dati svoje oči. Privzela bom njegov videz; izdelala bom kostum, ki bo najprej oklep, nato koža. V dialogu med mojo formo, ki igra, in njegovo formo, ki odeva, bova odkrila najino gibanje, poljube, pozdrave, zehanje," je zapisala avtorica.

Nagrajena solo plesna predstava Nežni samorog je subtilno lepa in pronicljiva. V njej Chiara Bersani umesti mitološko figuro samoroga in njegovo sodobno ikonografijo v lastno telo. Predstava sestoji iz niza preprostih gibov; samorog se pomika po prostoru z neznatnimi, komaj opaznimi premiki, ki so vse vidnejši po zaslugi plesalkinih interpretativnih odlik; fantazijsko bitje, ki ga utelesi na odru, postane srhljivo podobno človeku.

Chiara Bersani je italijanska performerka in avtorica, dejavna v uprizoritvenih umetnostih, gledališču in sodobnem plesu. Kot interpretatorka, režiserka in koreografinja se giblje med različnimi umetniškimi izrazi in vizijami. Njeno avtorsko in interpretativno raziskovanje sloni na konceptu »političnega telesa« in praksah, ki telo urijo v navzočnosti in akciji. Vse to se udejanja v Nežnem samorogu (2018), predstavi, ki je leta 2019 prejela nagrado Total Theatre za plesne predstave na edinburškem festivalu Fringe. Predstava je vključena v platformo Aerowaves, Chiara Bersani pa sodeluje tudi pri projektu Advancing Performing Arts – Feminist Futures.