Kurenti kot novi heroji

V Ljubljani bodo do 15. oktobra na ogled "nove herojske podobe", ki dopolnjujejo vizualno kuliso naše prestolnice. Plakatna mesta so namreč zavzeli kurenti. Projekt je nastajal v pomladanskem času v ateljeju Pionirskega doma – centra za kulturo mladih, pod vodstvom akademskega kiparja Borisa Beja. Podprl pa ga je tudi Mladinski center Zagorje ob Savi in se vpenja v mednarodni projekt Youth Specific Art.

Tečajnice Pionirskega doma so ustvarile klasične večbarvne linoreze, katerih vsebina in forma je bila upodobitev Bejatovega kiparskega prevoda grafike Franceta Miheliča. "Pionirski kurenti so opomnik na čase, ki smo jih z mladimi preživeli spomladi, ko smo se lahko spet vrnili v ateljeje na Komenskega 9. S kurenti nismo odganjali korone, niti zime … z njimi smo proslavljali nove čase in se spominjali Miheličevih kurentov, ki so zaznamovali njegov grafični opus," je dejal Boris Beja, ki skupaj z Anjo Studen, Nežo Stopar Špringer, Suno Srdić, Valentino Vučak in Jaro Sofijo Ostan soustvarja urbano razstavo v prestolnici.

Brez sloganov in brez citatov se razstava vpenja v razmislek, tudi o tem, kdo nas straši, koga se mladi in tudi manj mladi lahko bojimo in na kakšen način danes dojemamo bajeslovno kreacijo s ptujskega polja. Sporočilo je odprto in ga ne zaključujemo, puščamo ga odprtega, predvsem pa javni zavodi s takšnim projektom omogočajo mladim, da so spregledani, videni, slišani tudi na ulicah. Nenazadnje o posledicah zapor javnih izobraževalnih instituciji ne govorimo dovolj in ti kurenti so v spomladanskih ponovnih odprtjih govorili tudi o tem, da je vrag vzel šalo. Pet različnih motivov tako gradi v Ljubljani nov vzorec, novo obliko v tlorisu razporeditev, ki pa na nek način v podobah in sodelovanju gradijo boljšo skupnost.