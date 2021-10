Ko pride prasica

Invazija slovenskih filmov, ki jih zlepa ne boste pozabili

Zdi se, da je Liza Marijina rojena za vlogo Eve v filmu Prasica, slabšalni izraz za žensko, nagrajenem s šestimi vesnami. Njene oči so protest. Njena emocionalna preciznost je vrtoglava. Njena jeza je stand-up. Njena transgresivnost je nalezljiva.

© Saša Huzjak

Nekje na Metelkovi sedijo in kramljajo mlade konceptualne umetnice: prva ne more prehvaliti instalacije brazilske umetnice, ki uporablja mehke organske barve, jih vstavlja v vagino in potem pleše, druga hoče s svojimi slikami opozoriti na splošno zgrešenost percepcije ženskega telesa, tretja slika spolno prenosljive bolezni. Ja, nekaj za Janeza Janšo, antifena »izrojenih« in »parazitskih« konceptualnih umetnic. Simona Semenič in Maja Smrekar bi lahko o tem pisali knjige.