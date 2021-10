Kje se igra sploh začne in kdaj konča?

Svet videoiger skozi format igričarstva ter estetskih in narativnih elementov, značilnih za videoigre

© Asiana Jurca Avci

Na Novi pošti (SMG) v Ljubljani bo, 27. oktobra ob 17.30 premiera interaktivne uprizoritve Zelda. Gre za poskus, ki eksperimentira z možnostjo implementacije narave in zakonitosti videoiger v resnično, materialno življenje, s čimer razpre vprašanje, kako daleč smo pripravljeni iti, ko odgovornost za naša dejanja prevzame nekdo drug. Kje se igra sploh začne in kdaj konča? Gledalci lahko predstavo zgolj spremljajo ali pa v njej aktivno in anonimno sodelujejo – za to potrebujejo pametni telefon z možnostjo prenosa podatkov. Avtorica koncepta in scenarija: Varja Hrvatin.

"Zelda raziskuje svet videoiger skozi format igričarstva ter estetskih in narativnih elementov, značilnih za videoigre. Prepleta konstrukt gledališke fikcije z naključnostjo in nepredvidljivostjo terenskega uprizarjanja v realnem prostoru in času. Vsebinsko se naslanja na osvetljevanje fenomenov, kot so laično zasnovana filozofija memov – doomerizem, japonski pojav prostovoljne osame mladih, hikikomori, ter vsesplošno naraščajoča socialna samoizolacija in potopitev v virtualno resničnost generacije Z," je zapisala Varja Hrvatin.

Ko govorimo o posvajanju dramaturgije videoiger in pretapljanju njihove logike v uprizoritveni kod, govorimo pravzaprav o matematiki skrbno zastavljenih scenarijev, njihovih potekov in razpletov, ki so deloma v rokah gledalca, deloma v mejah scenarija, znotraj katerega se giblje narativ predstave.

Če torej potegnemo vzporednice med dramaturgijo videoiger in gledališko dramaturgijo, gre pravzaprav za enak mehanizem vodenja narativa, le da je v tem primeru poudarjena dimenzija interaktivnosti. "Prenašanje interaktivnosti videoiger v gledališko interaktivnost pa se najbolj konkretno izrisuje v ohranjanju anonimnosti, ki jo virtualni svet omogoča, ter v kolektivni prisotnosti v istem fizičnem prostoru odvzema. Pri uprizoritvi Zelda smo klasično interaktivnost, ki gledalca v primarni ideji izpostavlja, nadgradili in prenesli na polje anonimnosti ter kolektivne osame upravljalnikov igre, ob uporabi individualnega mobitela, ki v našem primeru postane 'kontroler'," je še azapisala Hrvatin.

Koncept in scenarij uprizoritve: Varja Hrvatin, avtorstvo, scenografija in kostumografija: Varja Hrvatin, Rok Kravanja, Vid Merlak, Anja Novak, Stane Tomazin, oblikovanje videa in glasba: Vid Merlak, grafična podoba: Dorijan Šiško, razvoj aplikacije: Srđan Prodanović, oblikovanje svetlobe: Matjaž Brišar, vodji predstave: Sven Horvat, Varja Hrvatin.