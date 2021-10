Slovenski filmi na Kitajskem

V okviru retrospektive bo na ogled 6 filmov, ki so nastali od leta 1956 do 2020

Sanremo

© Silvia Zeitlinger

Od 28. oktobra do 4. novembra bo na Kitajskem potekala prva retrospektiva slovenskih filmov, ki so nastali od leta 1956 do 2020. Skupaj bo na ogled 6 slovenskih celovečernih filmov. Odprtje retrospektive bo v kitajskem glavnem mestu Pekingu, v tamkajšnjem filmskem arhivu. Vsi filmi bodo podnaslovljeni v kitajščino in angleščino, kasneje pa jih bodo predvajali tudi v drugih večjih kitajskih mestih.

Retrospektivo bodo slavnostno odprli v četrtek, 28. oktobra ob 19. uri, z digitalizirano in restavrirano različico filma Dolina miru (1956) Franceta Štiglica, ki je bil leta 2016 predstavljen v programu Cannes Classics in potem predvajan na številnih festivalih in kinotekah po celem svetu.

V petek, 29. oktobra ob 18.30 uri, si bodo obiskovalci lahko ogledali digitalno restavrirano inačico Matjaža Klopčiča Sedmina (1969), ki je film z nepozabnim prizorom (mojstrsko skadrirano 7-minutno streljanje v Tivoliju), ki se dogaja pomladi 1941, ko vojna grobo poseže tudi v življenje ljubljanske mladine. Iskanje ljubezni tako privede tudi do zveze z okupatorskim oficirjem, uporništvo pa do organiziranega odpora.

V soboto, 30. oktobra ob 15.30 uri bo na ogled prvenec Ne bom več luzerka (2018) režiserke Urše Menart. Ko se devetindvajsetletna diplomantka umetnostne zgodovine brez denarja, dela in družbe znajde na kavču svojih staršev, ugotovi, da bo odrasti težje, kot je pričakovala. Prvi igrani celovečerec Urše Menart je bil v Portorožu nagrajen z vesno za najboljši celovečerni film, scenarij in stransko igralko, posebno omembo žirije pa je prejel na festivalu LIFFe.

twr6rlwJoKg

Mladinska romantična komedija Gajin svet (2018) režiserja Petra Bratuše, ki je s Špelo Oblak Levičnik napisal tudi scenarij, bo na sporedu v nedeljo, 31. oktobra ob 16. uri. Zgodbo kot glavni lik filma pripoveduje enajstletna Gaja, ki je kot Pika Nogavička sodobnega časa – pogumna, neposredna, odločna, iskrena in srčna deklica, ki stvari rada vzame v svoje roke in se ne ustraši nobenih ovir. Film prav tako opozarja na težave, s katerimi se na eni strani srečujejo otroci, na drugi pa njihovi starši, in obravnava zagate, ki so del vsakdana: ločitev staršev, odtujenost v družini in nevarnosti spleta.

icgr96GuJoU

Film je prejel glavno nagrado v mednarodni konkurenci celovečernih filmov za otroke in mlade Buzz@teen v Motovunu, nagrado za najboljši film otroške žirije na 24. filmskem festivalu v Sarajevu in vesni za posebne dosežke ter za masko na 21. Festivalu slovenskega filma. Leta 2019 je Gajin svet prejel tudi 3 zlate role za preseženih 75.000 gledalcev.

V sredo, 3. novembra ob 18.30 uri, se retrospektiva nadaljuje s filmom Ne pozabi dihati (2019) režiserja Martina Turka. To je film o dramah odraščanja in skrivnostih poletja. Čudovito posneti prizori narave skupaj z atmosfersko glasbo zadržujejo napetost v filmu in metaforično odsevajo protagonistove občutke: podobno kot postaja tok reke čedalje globlji in temnejši, se pogrezajo tudi Klemenova čustva v vse bolj nerazpoznaven vrtinec zmedenih odzivov, ki so značilni za najstništvo.

BCu2i-czUe8

Svetovna premiera filma je bila oktobra 2019 na rimskem filmskem festivalu v tekmovalnem programu festivalske sekcije Alice Nella Città. Na lanskem 23. Festivalu slovenskega filma je prejel vesni za najboljšo fotografijo in za najboljši celovečerni igrani film.

Retrospektivo bo, 4. novembra ob 18.30 uri zaključil igrani film Sanremo (2020) scenarista in režiserja Miroslava Mandića. Sanremo govori o Brunu in Duši, ki živita v domu starejših občanov. Občasno se srečujeta, skupaj preživljata čas, a vedno sproti pozabljata, da se poznata. Kljub temu sta vesela vsakega novega srečanja. Sandi Pavlin je septembra prejel nagrado za najboljšega igralca na mednarodnem festivalu filmske režije v Leskovcu. Na začetku oktobra pa je Miroslav Mandić na 7. Balkan Panorama festivalu v Izmirju prejel tudi nagrado rumeni dežnik za najboljšega režiserja, Sandi Pavlin pa ponovno za najboljšega igralca.

drMn7nfbc1c

Film je tudi slovenski predstavnik za kandidaturo za mednarodnega oskarja 2022. Producent filma je produkcijska hiša Filmostovje. Svetovna premiera filma je bila na lanskem 24. mednarodnem filmskem festivalu v Talinu.

Retrospektiva je nastala v organizaciji Slovenskega filmskega centra, veleposlaništva Republike Slovenije na Kitajskem in Kitajskim filmskim arhivom.