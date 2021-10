Teden japonskega filma

Od 25. do 30. oktobra v Kinu Bežigrad

Restavracija pod milim nebom

Kino Bežigrad in Japonsko veleposlaništvo v Ljubljani ponovno vabita na brezplačne filmske projekcije v sklopu Tedna japonskega filma, ki bo potekal od 25. do 30. oktobra. Teden bo danes ob 17. uri odprla projekcija družinskega filma Restavracija pod milim nebom v režiji Yoshihira Fukagawe.

Otvoritveni film letošnjega cikla Restavracija pod milim nebom predstavlja zgodbo malih kmetov v južnem delu Hokkaida, ki so se usmerili v proizvodnjo bio izdelkov. Vsi so dobri prijatelji, nekega dne pa ob obisku nenavadnega, a uspešnega in priznanega kuharja Asada, ki potuje po njihovih krajih v iskanju sestavin za svojo kuhinjo, pridejo na idejo, da bi svoje pridelke z Asadovo pomočjo predstavili na pogostitvi na prostem.

V torek bo na sporedu drama o prijateljstvu in izgubi Pokaži mi pot do postaje, ki jo podpisuje Naoki Hashimoto. Film, prirejen po istoimenskem romanu Ijuina Shizuke, prikazuje nenavadno prijateljstvo med osemletno deklico Sayako in starejšim gospodom, po imenu Fuse. Srečata se, ko Sayaka išče svojega psička Luja, ki je izginil, in najdeta prijateljstvo v žalosti ob izgubi, saj je tudi Fuse že pred leti izgubil sina.

Sreda bo rezervirana za romantično komedijo Dragi, mucka Chibi je izginila v režiji Shotara Kobayashija. Masaru in Yukiko sta poročena 44 let. Imata tri otroke, ki so si ustvarili svoja življenja. Katsu je tipičen zadržan, trmast moški iz obdobja Showa, ki doma ne počne ničesar. Yukiko se tako raje pogovarja s svojo mucko Chibijem. Vseeno nekako uživata v mirnih dneh poznega zakona, a nekega dne Yukiko hčerki Naoko pove, da razmišlja o ločitvi, njena ljubljena mucka pa izgine.

Teden japonskega filma se bo v soboto, 30. oktobra, zaključil s projekcijo štirih kratkih stop motion animacij Takeshija Yashira: Snežak Norman - Noč utrinkov, Snežak Norman - Severni sij, Mesec neprespane noči in Gon, še piše na spletni strani bežigrajskega kina.