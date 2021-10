Godalkanje z zvoki severovzhodnega Balkana

Letos kar trije koncerti

Godalkarjem boste letos lahko prisluhnili kar na treh koncertih; 29. oktobra bodo nastopili v Sevnici (Kulturni dom Krmelj), 30. oktobra v Ljubljani (Kino Šiška), 31. oktobra pa v Mariboru (Sodni stolp Narodnega doma). Godalkarji vas bodo letos popeljali v osrčje glasbe severovzhodnega Balkana, v Transilvanijo in njeno okolico. Poleg Godalkanja Fiddle Ganga pod vodstvom Bojana Cvetrežnika in Barje Drnovšek boste na vseh treh večerih prisluhnili tudi mojstrovinam letošnjega mentorja Jeana-Christopha Gairarda z njegovim triom Trionica, ki ga tvorita še Nejc Škofic (klaviature) in Jošt Lampret (kontrabas), dva od trenutno najprodornejših mladih glasbenikov jazza in klasične glasbe.

Umetniški vodja letošnjih koncertov Godalkanja je slovenskemu občinstvu že znani Jean-Christophe Gairard, ki bo svoje dosedanje produkcije z Godalkanjem in Simboličnim orkestrom, še nadgradil. Obiskovalci vsakega od treh koncertov se boste lahko naužili zvokov severovzhodnega Balkana - Transilvanije, in njene okolice, med drugim Moldavije, Romunije in Banata.

Koncertne produkcije Godalkanja pa ne minejo brez orkestra z najstniškimi solistkami Godalkanje Fiddle Gang-a. Ekipa, ki deluje pod vodstvom Bojana Cvetrežnika in Barje Drnovšek, navdušuje publiko v mnogih evropskih državah. Leta 2019 je zasedba nastopila v Luksemburgu, Belgiji, Italiji, Španiji, Srbiji in pri nas. Izvajajo večinoma tradicionalno, delno pa tudi klasično jazzovsko in svojo avtorsko glasbo, ki pa ji bo umetniško vodstvo Jeana-Christopha Gairarda dodalo novo dimenzijo in zvoke severovzhodnega Balkana.

Ustanovitelj in glavni mentor Godalkanja, akademski glasbenik Bojan Cvetrežnik, je pred leti začutil potrebo po znanjih, ki jih v formalnem glasbenem izobraževanju ni bilo moč dobiti. Tako je osnoval Godalkanje in v enajstih letih je pri delavnicah godalne igre in izobraževanju sodelovalo mnogo vrhunskih strokovnjakov – mentorjev za različne godalne stile iz različnih držav. Godalkanje uči mojstrstev (predvsem) violinskih stilov evropskih regiji (od Istanbula do Irske, od Balkana do Skandinavije), klasično in improvizirano glasbo. Klasičnim glasbenikom pomaga dešifrirati bogastva, ki presegajo notni zapis, ljudskim godcem pa pomaga s klasično tehniko.

RSsP_-McvpQ

Bo0QLIPT3Tg