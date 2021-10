»Nisem stara krastača, ki sedi na zakladu in nikomur nič ne privošči«

IZJAVA DNEVA

"Če bi to nagrado dobila pred tridesetimi leti, bi najbrž od sreče umrla. Ampak potem vi zdajle ne bi mogli snemati. Ampak ker se je zgodil čudež, lahko rečem, da sem vesela zaradi svojih prijateljev, ki se tega veselijo, zaradi svojih sodelavcev, zaradi moje publike in bralcev, zaradi kolegov šansonjerjev."

"In ker nisem stara krastača, ki sedi na zakladu in nikomur nič ne privošči, bom denarni del nagrade namenila mojemu 'mačjemu kalifatu' – to je družba mojih šansonjerjev in šansonjerk. Mačji kalifat se imenujemo, ker imamo vsi radi muce. Kot kalifinja moram skrbeti zanje."

(Svetlana Makarovič, letošnja prejemnica Ježkove nagrade, pesnica in pisateljica, ki je nagrado sicer sprejela, denarnemu delu pa se je odpovedala; via MMC RTV Slovenija)