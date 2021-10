Prefrigani kalamari

Netflixova uspešnica Squid Game je ceneno naslajanje nad nasiljem, zakamuflirano pod zasilno fasado plehkega družbenega komentarja

Če ne drugega, gre pri seriji Squid Game pohvaliti vsaj njeno scenografijo: pastelno stopnišče, ki je videti kot optična prevara izpod prstov M. C. Escherja, je resnično vizualna poslastica, še posebej ko je poškropljena s tarantinovsko ekscesnimi količinami krvi.

Ameriškemu pretočnemu velikanu Netflixu se od časa do časa posreči uspešnica, ki prevzame ves svet in se kot požar razširi po družabnih omrežjih in svetu spletnih memov, skratka, postane popkulturni fenomen, ki se mu je preprosto nemogoče izogniti. V času prvih lockdownov je bil takšen denimo Tiger King (2020), dokumentarna serija o psihopatskih floridskih zbiralcih eksotičnih mačk, te dni pa na Netflixu kraljuje južnokorejska igrana serija Squid Game, distopična drama, ki je nepričakovano porušila rekorde gledanosti vseh prejšnjih prvencev: v manj kot mesecu je postala njegova najbolj gledana serija doslej. Zdaj je najbolj priljubljena Netflixova serija v kar 90 državah po svetu: ogledalo si jo je že skoraj 150 milijonov gospodinjstev.