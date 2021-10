Pesnica, protestnica ...

... in Ježkova nagrajenka

Svetlana Makarovič na petkovem protestu proti vladi in njeni politiki

© Borut Krajnc

Pesnica, pisateljica in vsestranska umetnica Svetlana Makarovič je prejela Ježkovo nagrado. Podelitev ni bila nič kaj slavnostna, saj že nekaj leti zaradi pomanjkanja finančnih sredstev Ježkova nagrada ni več samostojna prireditev na TV Slovenija, ampak so jo prestavili v oddajo Vikend paket. Toda to nagradi ne bi smelo jemati pomembnosti.

Predsednica žirije že 33. podelitve Jelka Stergel je v utemeljitvi zapisala, da velja Svetlana Makarovič za najbolj reprezentativno sodobno pravljičarko, za njena dela ni značilna le literarna intertekstualnost, ampak tudi vsestranskost, saj črpa iz več jezikov, literatur in kultur. »V slovensko mladinsko književnost je vnesla številne novosti: izvirne domišljijske prostore, perspektive in zgradbo, subverziven slog in jezikovno izvirnost, karakterizacijo oseb, družbeno kritiko za otroke in redefinicijo. Avtoričina značilnost je tudi pisanje za dvojnega naslovnika – besedilo je namenjeno otroškemu, kontekst odraslemu naslovniku,« so v utemeljitvi zapisali člani žirije, ki so bili poleg Jelke Stergel še Gašper Salobir, Ingrid Kovač Brus, Nejc Jemec, Andraž Pöschl, Vanja Vardjan in Alenka Gotar. Slednja, članica Janševe SDS, ki Svetlano Makarovič že leta vztrajno napada, v skupini izstopa – poleg tega, da je programska svetnica na RTV Slovenija, je zaposlena tudi na Simonitijevem ministrstvu za kulturo. Po naših informacijah na sestankih komisije podelitvi nagrade ni ognjevito nasprotovala.

Da si Svetlana Makarovič Ježkovo nagrado zasluži, ne dokazujejo le njena pisna dela, saj ni zaznamovala le književnosti, temveč tudi gledališče, še posebej lutkovno – njena Sapramiška je uspešnica še danes, omenimo lahko tudi šansone in druge umetniško-izrazne zvrsti.

Zavidanja vreden opus umetnice, moti predvsem nekatere predstavnike slovenske desnice. A ne zgolj politike, tudi novinarje. Tako se je ob napovedi podelitve Ježkove nagrade oglasil novinar TV Slovenija Igor Pirkovič in na Twitterju zapisal: »RTV podelil Ježkovo nagrado Svetlani Makarovič. Provokacija, ki ni vredna javnega zavoda. Nekdo, ki je tako sovražen do dela Slovencev, pač ne pooseblja Ježkovega duha. Sramota. Upam, da bo direktor zavrnil podelitev.« Direktor RTV Slovenija Andrej Grah Whatmough podelitve ni zavrnil, a na njej ni bil navzoč. Da je bilo vodstvo RTV ob podelitvi Ježkove nagrade v preteklosti vedno prisotno, je potrdil njegov predhodnik Igor Kadunc, zdaj direktor Slovenske tiskovne agencije.

Svetlana Makarovič

»Če bi to nagrado dobila pred 30 leti, bi najbrž od sreče umrla. Ampak potem vi zdajle ne bi mogli snemati,« je ob prejetju nagrade z dobrovoljnim sarkazmom komentirala Svetlana Makarovič. V zahvalo je vključila tudi spomin na legendarnega umetnika, po katerem nagrada nosi ime. »Spominjam se, da mi je pred davnimi leti moj prijatelj Ježek rekel: ’Svetlana, preveč štrliš ven, za to boš plačala visoko ceno.’ Tako se je seveda tudi dogajalo,« je poudarila pesnica, katere bela bluza je bila okrašena z obvezno rdečo zvezdo, za katero nam je povedala, da jo vedno nosi s sabo, saj ima »pet krempljev« in odganja tiste, ki je ne marajo. Dodala je, da vsak petek hodi na protivladne proteste in bo to nadaljevala tudi v prihodnje. »Ta petek bom prebrala pesem, ki je posebej namenjena razmeram, v katerih smo se znašli,« je razkrila in dodala, da ji je od vseh čestitk ob prejemu Ježkove nagrade največ pomenila čestitka pomembnega petkovega protestnika Jaše Jenulla, ki je javnost seznanil s tem prav na protestnem shodu.